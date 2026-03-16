اق شاشتى جۇلۋعا بولمايدى: دارىگەر ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - يرلانديالىق پروفەسسور دەسموند توبين اق شاشتى جۇلۋ اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى The Guardian باسىلىمى جازدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، اق شاش تۋرالى كەڭ تاراعان ميفتەردىڭ ءبىرى - جۇلىنعان ءبىر تال شاشتىڭ ورنىنا ەكى شاش وسەدى دەگەن پىكىر. الايدا بۇل - جالعان اقپارات. سوعان قاراماستان دارىگەر اق شاشتى تۇبىمەن جۇلۋعا كەڭەس بەرمەيدى. دەرماتولوگتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ءاربىر شاش فولليكۋلاسىنان تەك ءبىر تال شاش وسەدى. شاشتى جۇلۋ بۇل جاعدايدى وزگەرتپەيدى، ءبىراق فولليكۋلدىڭ زاقىمدانۋىنا نەمەسە مۇلدە جويىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. مۇنى كەيدە تەرىدە كىشكەنتاي قان تامشىسى پايدا بولعانىنان بايقاۋعا بولادى. «مۇنداي جاعدايدا فولليكۋل قايتا قالپىنا كەلمەۋى مۇمكىن، بۇل - سول جەردەن شاش قايتا وسپەيدى دەگەن ءسوز»، - دەدى دارىگەر.
سونىمەن قاتار، توبين اق شاشتىڭ ەرتە-كەش ءوسۋى كوبىنە گەنەتيكاعا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى. بۇدان بولەك، سوزىلمالى سترەس، ۇيقىنىڭ قانباۋى جانە اعزاداعى قورەكتىك زاتتاردىڭ تاپشىلىعى دا شاشتىڭ تەز اعارۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.