اق ءۇي تيكتوكتان رەسمي اككاۋنت اشتى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي سەيسەنبى كۇنى رەسمي TikTok اككاۋنتىن اشتى. بۇل ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەلگىلەگەن مەرزىم اياقتالۋعا ءبىر ايعا دا جەتپەگەن ۋاقىتتا بولدى. ترامپتىڭ تالاپتارىنا سايكەس، بۇل قوسىمشا جاڭا يەسىن تابۋى نەمەسە ا ق ش-تا تىيىم سالىنۋى ءتيىس ەدى، دەپ جازادى شينحۋا.
سول كۇنى تۇستەن كەيىن اككاۋنتتا العاشقى ۆيدەوسى جاريالاندى - 27 سەكۋندتىق روليكتە دونالد ترامپ سەرىكتەرىمەن سەرۋەندەپ، 2016 -جىلى رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ سەزىندە پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولۋعا كەلىسىم بەرگەنى جايلى سوزىنەن ءۇزىندى قويىلعان.
العاشقى ۆيدەودان بىرنەشە ساعات ىشىندە اق ءۇيدىڭ اككاۋنتى 57 مىڭنان استام جازىلۋشىعا يە بولدى. بۇعان دەيىن بىلتىر دونالد ترامپ ءوزىنىڭ پرەزيدەنتتىك ناۋقانى ءۇشىن اشقان TikTok اككاۋنتىندا 15 ميلليوننان استام جازىلۋشى بار.
ترامپ ءوزىنىڭ ءبىرىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمى كەزىندە TikTok-تى ا ق ش-تا تىيىم سالۋعا باعىتتالعان جارلىققا قول قويدى. جارلىققا سايكەس، قوسىمشانىڭ يەسى - قىتايلىق ByteDance كومپانياسى ا ق ش-تاعى بيزنەسىن جەرگىلىكتى كومپانياعا ساتۋى ءتيىس ەدى. الايدا بۇل جارلىق سوت شەشىمدەرى سەبەپتى كۇشىنە ەنبەدى.
اق ۇيگە ورالعاننان كەيىن ترامپ 20-قاڭتار مەن 4-ساۋىردە ByteDance كومپانياسىنا سوڭعى مەرزىمدى ەكى رەت 75 كۇنگە ۇزارتتى. 19-ماۋسىمدا ول تاعى ءبىر رەت TikTok-تىڭ ا ق ش-تا قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن 2025 -جىلدىڭ 17-قىركۇيەگىنە دەيىن 90 كۇنگە ۇزارتاتىن جارلىققا قول قويدى.
وسىعان دەيىن اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دۇيسەنبى كۇنى پوشتا ارقىلى داۋىس بەرۋ جۇيەسىنە قارسى شىقتى جانە بۇل تاجىريبەدەن باس تارتۋ ءۇشىن «قوزعالىسقا باستاماشى» بولاتىنىن مالىمدەدى.