اق ءۇي ترامپتىڭ زەلەنسكي جانە ە و كوشباسشىلارىمەن كەزدەسۋ كەستەسىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير زەلەنسكييدىڭ كەزدەسۋى بۇگىن استانا ۋاقىتىمەن ساعات 22:15 تە باستالىپ، ءبىر ساعاتقا سوزىلادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كۇندەلىكتى كەستەسىن جاريالايتىن Roll Call باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، وسىدان كەيىن اق ءۇي باسشىسىنىڭ ەۋروپا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن كوپجاقتى كەزدەسۋى باستالادى. ول 19- تامىزدا استانا ۋاقىتىمەن 00:00 گە بەلگىلەنگەن.
ترامپ پەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋى رەسەي-ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋگە ارنالادى.
بۇدان باسقا، اق ءۇي باسشىسىمەن كوپجاقتى كەزدەسۋگە ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر، فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون، گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس، يتاليا پرەمەر- ءمينيسترى دجوردجا مەلوني جانە ەۋروپالىق كوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن قاتىسادى.
- ەرتەڭ اق ۇيدە ماڭىزدى كۇن. بۇرىن-سوڭدى ءبىر ۋاقىتتا وسىنشا كوپ ەۋروپالىق كوشباسشى جينالعان ەمەس. ولاردى قابىلداۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social-دا.
17- تامىزدا ۆلاديمير زەلەنسكي، ەۋروكوميسسيا باسشىسى، ناتو باس حاتشىسى جانە ەۋروپالىق كوشباسشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن بەينەكونفەرەنتسيا ءوتتى.
ۇلى بريتانيا ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمدەمەگە سايكەس، كونفەرەنتسيا قورىتىندىسى بويىنشا باتىس ەلدەرىنىڭ باسشىلارى قاقتىعىس اياقتالعاننان كەيىن ۋكراينادا «قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن» ورنالاستىرۋعا، ەلدىڭ اۋە جانە تەڭىز كەڭىستىگىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ونىڭ قارۋلى كۇشتەرىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.