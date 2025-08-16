ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:55, 16 - تامىز 2025 | GMT +5

    اق ءۇي رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرىنىڭ الياسكاداعى كەزدەسۋىن تاريحي دەپ اتادى

    استانا. KAZINFORM - اق ءۇي X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ الياسكاداعى كەزدەسۋىنەن تۇسىرىلگەن كادرلاردى جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    ا
    Фото: @WhiteHouse / X

    فوتوسۋرەتتىڭ سيپاتتاماسى ءبىر سوزدەن تۇرادى: تاريحي.

    ەسكە سالايىق، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ انكوريدج قالاسىنداعى (الياسكا) ەلمەندورف-ريچاردسون اسكەري بازاسىندا باستاپقىدا جەكە كەزدەسۋ رەتىندە جوسپارلانعان كەزدەسۋ «ءۇش-ءۇش» فورماتىندا ءوتىپ، ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلدى.

    كەلىسسوزدەردەن كەيىن پۋتين مەن ترامپ ورتاق باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى.

    ۆلاديمير پۋتين رەسەي ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋىندە «ءبىراز ىلگەرىلەۋشىلىككە» جانە «كوپ پروگرەسكە» قول جەتكىزگەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىراق «كەلىسىم جاسالمايىنشا ەشقانداي مامىلە بولمايتىنىن» ايتتى.

    پۋتين مەن ترامپ بۇعان دەيىن 6 جىل بۇرىن كەزدەسكەن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
