اق ءۇي رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرىنىڭ الياسكاداعى كەزدەسۋىن تاريحي دەپ اتادى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ الياسكاداعى كەزدەسۋىنەن تۇسىرىلگەن كادرلاردى جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
فوتوسۋرەتتىڭ سيپاتتاماسى ءبىر سوزدەن تۇرادى: تاريحي.
ەسكە سالايىق، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ انكوريدج قالاسىنداعى (الياسكا) ەلمەندورف-ريچاردسون اسكەري بازاسىندا باستاپقىدا جەكە كەزدەسۋ رەتىندە جوسپارلانعان كەزدەسۋ «ءۇش-ءۇش» فورماتىندا ءوتىپ، ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلدى.
كەلىسسوزدەردەن كەيىن پۋتين مەن ترامپ ورتاق باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى.
ۆلاديمير پۋتين رەسەي ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋىندە «ءبىراز ىلگەرىلەۋشىلىككە» جانە «كوپ پروگرەسكە» قول جەتكىزگەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىراق «كەلىسىم جاسالمايىنشا ەشقانداي مامىلە بولمايتىنىن» ايتتى.
پۋتين مەن ترامپ بۇعان دەيىن 6 جىل بۇرىن كەزدەسكەن.