اق ءۇي قازاقستان مەن پرەزيدەنت ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىن قولدايتىنىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى دونالد ترامپتىڭ يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى باستاماسىن بىرنەشە ەلدىڭ قولدايتىنىن اتاپ وتكەن ەسەپ جاريالادى. ولاردىڭ قاتارىندا قازاقستان دا بار، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ماقالادا پرەزيدەنت باسپاءسوز حاتشىسىنىڭ «قازاقستان بۇل باستامانى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى رەتتەۋ، مەملەكەتارالىق سەنىمدى نىعايتۋ، تۇراقتى جانە ادىلەتتى بەيبىتشىلىك ورناتۋ جولىنداعى بىرەگەي مۇمكىندىك جانە ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىرادى» دەگەن ءسوزى كەلتىرىلگەن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى - كومەكشىسى رۋسلان جەلدىباي قازاقستان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندەگى جان-جاقتى بەيبىتشىلىك جوسپارىن قۇپتايتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن اق ءۇي 21 نەگىزگى تارماقتى قامتيتىن جانە گازانىڭ كورشىلەرىنە قاۋىپ توندىرمەيتىن «تەررور مەن راديكاليزمنەن ازات ايماق» قۇرۋ يدەياسىمەن باستالاتىن جوسپار جاريالاعان بولاتىن.