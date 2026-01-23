ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:41, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اق ءۇي مەن قىتاي TikTok-تى ساتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن قىتاي TikTok-تىڭ ا ق ش- تاعى وپەراتسيالارىن باسقارۋ پرەزيدەنت دونالد ترامپ قولدايتىن ينۆەستورلار توبىنا بەرىلەتىنى تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى، دەپ حابارلايدى NBC News.

    ا
    Фото: cnbc.com

    TikTok جاڭا كومپانيا، TikTok USDS Joint Venture LLC قوسىمشاسىنىڭ ا ق ش- تا قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىنىن حابارلادى.

    - كومپانيا كەڭ اۋقىمدى دەرەكتەردى قورعاۋ، الگوريتم قاۋىپسىزدىگى، مازمۇندى مودەراتسيالاۋ جانە ا ق ش پايدالانۋشىلارى ءۇشىن باعدارلامالىق جاساقتاما ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قورعايتىن بەلگىلى ءبىر كەپىلدىكتەر بويىنشا جۇمىس ىستەيدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    TikTok-تىڭ بەيجىڭدە ورنالاسقان يەسى ByteDance ا ق ش بولىمشەسىندەگى %19,9 ۇلەسىن ساقتاپ قالادى. بىرلەسكەن كاسىپورىندى جەتى مۇشەدەن تۇراتىن ديرەكتورلار كەڭەسى باسقارادى.

    جاڭا كومپانيانى ادام پرەسسەر باسقارادى، ال TikTok-تىڭ باس ديرەكتورى شوۋ چۋ ديرەكتورلار كەڭەسىنە قوسىلادى. TikTok-تىڭ ايتۋىنشا، ديرەكتورلار كەڭەسى مۇشەلەرىنىڭ كوپشىلىگى امەريكالىقتار بولادى.

    TikTok-تىڭ امەريكالىق نۇسقاسى امەريكالىق تەحنولوگيالىق الىپ Oracle، كاليفورنيادا ورنالاسقان Silver Lake جەكە مەنشىك كاپيتال فيرماسى جانە ب ا ءا- دە ورنالاسقان MGX ينۆەستيتسيالىق فيرماسى سياقتى ينۆەستورلار توبىنا تيەسىلى بولادى.

    «TikTok-تى ساقتاپ قالۋعا كومەكتەسكەنىمە قاتتى قۋانىشتىمىن! ەندى ول امەريكالىق پاتريوتتار مەن ينۆەستورلار توبىنا تيەسىلى بولادى. بولاشاقتا مەنى TikTok-تى قولداناتىندار مەن جاقسى كورەتىندەر ۇمىتپايدى دەپ ۇمىتتەنەمىن»، - دەدى دونالد ترامپ Truth Social ارناسىندا.

    ترامپ ءوز اكىمشىلىگىن «بۇل كەلىسىمدى ادەمى اياقتاۋعا» كومەكتەسكەنى ءۇشىن ماقتادى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى سونىمەن قاتار قىتاي كوشباسشىسىنا العىسىن ءبىلدىردى.

    - سونداي-اق، قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭگە بىزبەن ىنتىماقتاستىعى جانە سايىپ كەلگەندە، كەلىسىمدى ماقۇلداعانى ءۇشىن العىس ايتقىم كەلەدى. ول باسقاشا بارا الار ەدى، ءبىراق ولاي ىستەمەدى جانە مەن ونىڭ شەشىمىن جوعارى باعالايمىن، - دەدى ترامپ.

    امەريكالىقتار TikTok-تىڭ ەڭ ۇلكەن اۋديتورياسىن قۇرايدى، ەلدە 200 ميلليوننان استام بەلسەندى پايدالانۋشىسى بار.

    بۇعان دەيىن 16 جاسقا تولماعانداردىڭ پلاتفورماعا كىرۋىن شەكتەۋ تۋرالى ۇندەۋلەرگە جاۋاپ رەتىندە TikTok ە و- دا ادام جاسىن تەكسەرۋ جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.

