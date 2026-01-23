اق ءۇي مەن قىتاي TikTok-تى ساتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن قىتاي TikTok-تىڭ ا ق ش- تاعى وپەراتسيالارىن باسقارۋ پرەزيدەنت دونالد ترامپ قولدايتىن ينۆەستورلار توبىنا بەرىلەتىنى تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
TikTok جاڭا كومپانيا، TikTok USDS Joint Venture LLC قوسىمشاسىنىڭ ا ق ش- تا قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىنىن حابارلادى.
- كومپانيا كەڭ اۋقىمدى دەرەكتەردى قورعاۋ، الگوريتم قاۋىپسىزدىگى، مازمۇندى مودەراتسيالاۋ جانە ا ق ش پايدالانۋشىلارى ءۇشىن باعدارلامالىق جاساقتاما ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قورعايتىن بەلگىلى ءبىر كەپىلدىكتەر بويىنشا جۇمىس ىستەيدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
TikTok-تىڭ بەيجىڭدە ورنالاسقان يەسى ByteDance ا ق ش بولىمشەسىندەگى %19,9 ۇلەسىن ساقتاپ قالادى. بىرلەسكەن كاسىپورىندى جەتى مۇشەدەن تۇراتىن ديرەكتورلار كەڭەسى باسقارادى.
جاڭا كومپانيانى ادام پرەسسەر باسقارادى، ال TikTok-تىڭ باس ديرەكتورى شوۋ چۋ ديرەكتورلار كەڭەسىنە قوسىلادى. TikTok-تىڭ ايتۋىنشا، ديرەكتورلار كەڭەسى مۇشەلەرىنىڭ كوپشىلىگى امەريكالىقتار بولادى.
TikTok-تىڭ امەريكالىق نۇسقاسى امەريكالىق تەحنولوگيالىق الىپ Oracle، كاليفورنيادا ورنالاسقان Silver Lake جەكە مەنشىك كاپيتال فيرماسى جانە ب ا ءا- دە ورنالاسقان MGX ينۆەستيتسيالىق فيرماسى سياقتى ينۆەستورلار توبىنا تيەسىلى بولادى.
«TikTok-تى ساقتاپ قالۋعا كومەكتەسكەنىمە قاتتى قۋانىشتىمىن! ەندى ول امەريكالىق پاتريوتتار مەن ينۆەستورلار توبىنا تيەسىلى بولادى. بولاشاقتا مەنى TikTok-تى قولداناتىندار مەن جاقسى كورەتىندەر ۇمىتپايدى دەپ ۇمىتتەنەمىن»، - دەدى دونالد ترامپ Truth Social ارناسىندا.
ترامپ ءوز اكىمشىلىگىن «بۇل كەلىسىمدى ادەمى اياقتاۋعا» كومەكتەسكەنى ءۇشىن ماقتادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى سونىمەن قاتار قىتاي كوشباسشىسىنا العىسىن ءبىلدىردى.
- سونداي-اق، قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭگە بىزبەن ىنتىماقتاستىعى جانە سايىپ كەلگەندە، كەلىسىمدى ماقۇلداعانى ءۇشىن العىس ايتقىم كەلەدى. ول باسقاشا بارا الار ەدى، ءبىراق ولاي ىستەمەدى جانە مەن ونىڭ شەشىمىن جوعارى باعالايمىن، - دەدى ترامپ.
امەريكالىقتار TikTok-تىڭ ەڭ ۇلكەن اۋديتورياسىن قۇرايدى، ەلدە 200 ميلليوننان استام بەلسەندى پايدالانۋشىسى بار.
بۇعان دەيىن 16 جاسقا تولماعانداردىڭ پلاتفورماعا كىرۋىن شەكتەۋ تۋرالى ۇندەۋلەرگە جاۋاپ رەتىندە TikTok ە و- دا ادام جاسىن تەكسەرۋ جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.