ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:08, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اق ءۇي ماڭىنداعى اتىس: ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ ەكى ساربازى جارالاندى

    استانا. KAZINFORM - اق ءۇيدىڭ ماڭىندا ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرىنە وق اتىلعان. پوليتسيا كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى، دەپ جازادى BBC.

    Пострадавшие из-за стрельбы у Белого дома нацгвардейцы погибли
    Фото: ТАСС

    ABC تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ ءورت قىزمەتى مەن جەدەل جاردەم قىزمەتى 17- كوشە مەن حاممەرشتراسسە كوشەسىنىڭ قيىلىسىنان جارالانعان ءۇش ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن راستادى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، اتىس سالدارىنان ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ ەكى ساربازى وق جاراقاتىن العان، ولاردىڭ جاعدايى اۋىر.

    ترامپتىڭ سوزىنشە، اتىس ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعان ادام دا اۋىر جاراقات العان.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
