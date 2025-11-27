09:08, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
اق ءۇي ماڭىنداعى اتىس: ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ ەكى ساربازى جارالاندى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇيدىڭ ماڭىندا ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرىنە وق اتىلعان. پوليتسيا كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى، دەپ جازادى BBC.
ABC تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ ءورت قىزمەتى مەن جەدەل جاردەم قىزمەتى 17- كوشە مەن حاممەرشتراسسە كوشەسىنىڭ قيىلىسىنان جارالانعان ءۇش ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن راستادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، اتىس سالدارىنان ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ ەكى ساربازى وق جاراقاتىن العان، ولاردىڭ جاعدايى اۋىر.
ترامپتىڭ سوزىنشە، اتىس ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعان ادام دا اۋىر جاراقات العان.