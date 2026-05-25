اق ءۇي ماڭىنداعى قارۋلى شابۋىل: كۇدىكتىنىڭ كىم ەكەنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتونداعى اق ءۇي ماڭىندا بولعان اتىستان كەيىن قازا تاپقان كۇدىكتىنىڭ جەكە باس دەرەگى انىقتالدى. ا ق ش قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ونىڭ پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنا قاتىستى ماسەلەلەرى بولعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى KAZINFORM اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
تەرگەۋ مالىمەتىنە سايكەس، كۇدىكتى - مەريلەند شتاتىنداعى داندولك قالاسىنىڭ 21 جاستاعى تۇرعىنى ناسير بەست. ول سەنبى كۇنى كەشكە اق ۇيگە جاقىن ورنالاسقان قۇپيا قىزمەتتىڭ باقىلاۋ بەكەتىنە كەلىپ، پوليتسەيلەرگە وق اتقان.
وقيعا ۆاشينگتوننىڭ سولتۇستىك-باتىس بولىگىندەگى 17-كوشە مەن پەنسيلۆانيا اۆەنيۋى قيىلىسىندا بولعان. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە سەكۋند ىشىندە ونداعان وق اتىلعان.
شابۋىلدان كەيىن اق ءۇي اۋماعى ۋاقىتشا جابىلىپ، قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى. قارۋلى كۇزەت عيماراتتىڭ كىرەبەرىسىنە قويىلعان.
ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى وقيعا كەزىندە جارالانىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. كەيىن ونىڭ كوز جۇمعانى بەلگىلى بولدى.
تەرگەۋ بارىسىندا ناسير بەستىڭ بۇعان دەيىن دە اق ءۇي ماڭىندا بىرنەشە رەت جۇرگەنى انىقتالعان. ول باقىلاۋ بەكەتتەرىنەن عيماراتقا قالاي كىرۋگە بولاتىنىن سۇراپ جۇرگەن كورىنەدى.
سوت قۇجاتتارىنا سايكەس، كۇدىكتى بۇعان دەيىن زاڭسىز كىرۋ ارەكەتى ءۇشىن ۇستالعان. سول كەزدە ول ءوزىن يسا پايعامبار دەپ تانىستىرىپ، قاماۋعا الىنعىسى كەلەتىنىن ايتقان.
سونىمەن قاتار ماۋسىم ايىندا ول اق ءۇي اۋماعىنا كىرمەك بولعان كولىكتىڭ جولىن بوگەگەنى ءۇشىن ارنايى مەديتسينالىق مەكەمەگە جىبەرىلگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ناقتى سەبەبى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ جالعاسادى.
وقيعا كەزىندە اق ۇيدە بولعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى زارداپ شەكپەگەن.
ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش قۇپيا قىزمەتى اق ۇيگە وق جاۋدىرعان ادامدى مەرت قىلعانىن جازعانبىز.