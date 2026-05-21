اق ءۇي «امەريكانىڭ جاۋلارى» دەگەن جازبا جاريالادى: ولاردىڭ قاتارىندا كىمدەر بار
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ساياسي ليدەرلەردىڭ سۋرەتىن جانە «پرەزيدەنت دونالد ترامپ زالالسىزداندىرعان امەريكانىڭ جاۋلارى» دەگەن جازبانى جاريالادى.
سۋرەتتە كۋبانىڭ بۇرىنعى ليدەرى راۋل كاسترو، ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو، يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەي، سونداي-اق دايش (يگيل) كومانديرلەرىنىڭ ءبىرى ءابۋ ءال-ماينۋكي كورسەتىلگەن.
سونداي-اق، راۋل كاسترونىڭ فوتوسىندا وعان ايىپ تاعىلعانى تۋرالى بەلگى كورسەتىلگەن.
راۋل كاستروعا تاعىلعان ايىپتار
BBC- ءدىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش بيلىگى كۋبانىڭ بۇرىنعى ليدەرىنە «ا ق ش ازاماتتارىن ءولتىرۋ ماقساتىندا ءسوز بايلاستى» دەگەن ايىپ تاقتى.
اڭگىمە 1996-جىلعى وقيعا تۋرالى بولىپ وتىر. ول كەزدە كۋبا «Brothers to the Rescue» گۋمانيتارلىق ۇيىمىنىڭ ەكى ۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەن بولاتىن.
سالدارىنان ءتورت ادام قازا تاپتى.
كاريب تەڭىزىنە اقش- تىڭ سوققى بەرۋشى توبى كىردى
ا ق ش- تىڭ ەڭ قۋاتتى تاسىمالداۋشىسى تاياۋ شىعىسقا باعىت الدى. وسى ارالىقتا كاريب تەڭىزىنە بورتىندا USS Nimitz اتومدىق اۆياتاسىمالداۋشىسى بار ا ق ش- تىڭ اۆياتاسىمالداۋشى سوققى بەرۋشى توبىنىڭ كىرگەنى بەلگىلى بولدى.
بۇل اقپاراتتى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ وڭتۇستىك قولباسشىلىعى راستادى.
بۇل توپ جاۋىنگەرلىك دايىندىقتىڭ شىڭىن، تەڭدەسسىز سوققى بەرۋ قاشىقتىعىن، سونداي-اق ستراتەگيالىق باسىمدىقتى كورسەتەدى، - دەلىنگەن امەريكا قولباسشىلىعىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
ا ق ش پەن كۋبا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جارتى عاسىردان استام ۋاقىت بويى شيەلەنىسىپ تۇر. كۋبا ريەۆوليۋتسياسىنان كەيىن جانە فيدەل كاسترو بيلىككە كەلگەن سوڭ، ۆاشينگتون گاۆاناعا قارسى ەكونوميكالىق ەمبارگو ەنگىزدى، بۇل شەكتەۋلەر 1960-جىلداردىڭ باسىنان بەرى قولدانىلىپ كەلەدى.
ۆەنەسۋەلا ەسەبىنەن كۋباعا قولداۋ كورسەتۋ
سوڭعى جىلدارى ۆەنەسۋەلا كۋبا ءۇشىن ەكونوميكالىق قولداۋدىڭ ەڭ ماڭىزدى كوزىنە اينالدى. كاراكاس ارالعا مۇنايدى جەڭىلدىكتى شارتتارمەن جەتكىزىپ تۇردى، بۇل كۋبا بيلىگىنە ەلدىڭ ەنەرگيا جۇيەسى مەن ەكونوميكاسىن ۇستاپ تۇرۋعا كومەكتەستى.
الايدا ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاعا قارسى سانكسيالارىنان كەيىن وتىن جەتكىزۋ كولەمى كۇرت ازايدى.
كۋبا ءوزىن-ءوزى قورعاۋ قۇقىعى تۋرالى مالىمدەدى
ەندى كۋبا سء ى م ا ق ش تاراپىنان شابۋىل جاسالعان جاعدايدا ەلدىڭ سوققىعا تويتارىس بەرۋگە دايىن ەكەندىگى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى.
ءتيىستى حابارلاما X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاندى. سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆو اگرەسسيا ورىن العان جاعدايدا رەسپۋبليكا ءوزىن-ءوزى قورعاۋ قۇقىعىن پايدالاناتىنىن اتاپ ءوتتى.
كۋبا سء ى م باسشىسى برۋنو رودريگەس بۇعان دەيىن ىقتيمال اسكەري قاقتىعىس گۋمانيتارلىق اپاتقا جانە كوپتەگەن ادامنىڭ ولىمىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن. ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تىڭ كۋباعا شابۋىل جاساۋىنا ەشقانداي نەگىز جوق.
كۋبا ارميا دايىندىعىن كۇشەيتۋدە
گازەتا. ru-دىڭ حابارلاۋىنشا، كۋبا بيلىگى ءبىر مەزگىلدە ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋدى جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى جاقتايدى.
سونىمەن بىرگە، ب ا ق- تا ۆاشينگتوندا اسكەري ارەكەت ەتۋ نۇسقالارى تالقىلانىپ جاتقانى جانە كۋبا جاعالاۋىندا ا ق ش- تىڭ بارلاۋشى دروندارى باقىلاۋ جۇرگىزىپ جاتقانى تۋرالى اقپارات پايدا بولدى.
بۇعان دەيىن كۋبا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى كارلوس فەرناندەس دە كوسسيو حالىقارالىق جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋى اياسىندا رەسپۋبليكا قارۋلى كۇشتەردىڭ دايىندىعىن كۇشەيتىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.