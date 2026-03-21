اق ءۇي گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىن سوتقا بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگى 20-ناۋرىز كۇنى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنە قارسى فەدەرالدىق سوتقا تالاپ ارىز ءتۇسىردى.
ادىلەت مينيسترلىگى وقۋ ورنىن 2023 -جىلعى 7-قازانداعى حاماس شابۋىلدارىنان كەيىن يەۆرەي جانە يزرايلدىك ستۋدەنتتەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتپەدى دەپ ايىپتاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Agenzianova.
ماسساچۋسەتس وكرۋگىنىڭ فەدەرالدىق سوتىنا بەرىلگەن 44 بەتتەن تۇراتىن قۇجاتتا ۋنيۆەرسيتەتكە ازاماتتىق قۇقىقتار تۋرالى فەدەرالدىق زاڭدى بۇزدى دەگەن ايىپ تاعىلعان. تالاپ ارىزدا گارۆارد «ەۆرەي جانە يزرايلدىك ستۋدەنتتەرگە قاتىستى كەمسىتۋشىلىككە ادەيى جول بەردى جانە ولارعا قارسى قىسىمعا نەمقۇرايدى قارادى» دەپ كورسەتىلگەن.
بۇل ءىس ترامپ اكىمشىلىگى مەن گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى ۇزاققا سوزىلعان داۋدىڭ ءبىر بولىگى سانالادى. پرەزيدەنت اق ۇيگە قايتا ورالعاننان بەرى اكىمشىلىك ۋنيۆەرسيتەتكە بولىنەتىن ميللياردتاعان دوللار كولەمىندەگى فەدەرالدىق قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋعا تىرىسىپ كەلەدى. سەبەپ رەتىندە كامپۋستاعى انتيسەميتيزممەن كۇرەستىڭ جەتكىلىكسىزدىگى ايتىلعان.
ءوز كەزەگىندە گارۆارد تا سوتقا جۇگىنگەن. قىركۇيەك ايىندا فەدەرالدىق سۋديا ۋنيۆەرسيتەتكە بولىنەتىن شامامەن 2 ميلليارد دوللار قارجىنى بۇعاتتاۋ ا ق ش كونستيتۋتسياسىنىڭ ءبىرىنشى تۇزەتۋىنە جانە فەدەرالدىق زاڭدارعا قايشى كەلەدى دەگەن شەشىم شىعارعان.