اق ءۇي ا ق ش-تىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا جۇمساعان شىعىنىن ەسەپتەدى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي بۇگىنگە دەيىن يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيالارعا جۇمسالعان شىعىن 12 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى IRNA اگەنتتىگى جازدى.
اق ءۇيدىڭ ەكونوميكالىق كەڭەسىنىڭ ديرەكتورى ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتىنىڭ جالپى قۇنىنىڭ قازىرگى ۋاقىتتا 12 ميلليارد دوللارعا باعالانعانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن، 7 - ناۋرىزدا ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ گۋمانيتارلىق ماسەلەلەر جانە توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى ۇيلەستىرۋشىسى توم فلەتچەر ايماقتاعى داعدارىستىڭ ىقتيمال كۇشەيۋى جانە قاقتىعىستى قوزدىرۋشىلار ا ق ش پەن يزرايلدىڭ جاعدايدى باقىلاۋدى جوعالتىپ الۋ قاۋپى بارىن ەسكەرتكەن. ول «اسكەري وپەراتسيانى قارجىلاندىرۋعا كۇن سايىن شامامەن 1 ميلليارد دوللار جۇمسالىپ جاتقانىن» اتاپ ءوتتى.
پەنتاگوننىڭ مالىمەتىنشە، وپەراتسيانىڭ العاشقى ەكى كۇنىندە ا ق ش- تىڭ يرانعا جاساعان اسكەري سوققىلارى امەريكالىق سالىق تولەۋشىلەرگە 5,6 ميلليارد دوللار شىعىن اكەلگەن. ا ق ش كونگرەسى باياۋ شىعارىلاتىن جانە قورى شەكتەۋلى اۋە شابۋىلىنا قارسى زىمىراندار مەن ءدال باسقارىلاتىن وق-دارىلەر سياقتى ستراتەگيالىق ماڭىزدى وق-دارىلەردىڭ تەز تاۋسىلۋىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر. كەيبىر زاڭ شىعارۋشىلار مۇنداي شىعىندار باسقا ىقتيمال قاقتىعىستار ءۇشىن قاجەتتى قارۋدىڭ تاپشىلىعىنا اكەلۋى مۇمكىن دەپ سانايدى.
ايتا كەتەيىك، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار ۋشىعا باستاعاننان بەرى يران، ليۆان جانە يزرايلدە 1800 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 12500 ادام جاراقات الدى.