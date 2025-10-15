Apple قىتايداعى ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتپاقشى
استانا. قازاقپارات - Apple باس ديرەكتورى تيم كۋك كومپانيانىڭ قىتايداعى بيزنەستى دامىتۋعا ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتۋعا جانە ءوزارا ءتيىمدى دامۋعا قول جەتكىزۋ ءۇشىن قىتايمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى بەيجىڭدە امەريكالىق كورپوراتسيانىڭ باس ديرەكتورى مەن قىتايدىڭ يندۋستريا جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ءمينيسترى لي لەچەننىڭ كەزدەسۋى كەزىندە ايتىلدى.
مينيستر قىتايدىڭ اۋقىمدى ىشكى نارىعى مەن ەلدىڭ قۋاتتى ونەركاسىپتىك بازاسى ينۆەستيتسيا ءۇشىن وراسان زور مۇمكىندىكتەر تۋعىزاتىنىن جانە تۇتىنۋشىلىق سۇرانىستى ارتتىراتىنىن اتاپ ءوتتى. ول ۇكىمەت شەتەلدىك كومپانيالار، سونىڭ ىشىندە Apple ءۇشىن قولايلى بيزنەس-ورتا قۇرۋدى جالعاستىراتىنىن ايتتى.
- ءبىز Apple قىتاي نارىعىن زەرتتەۋدى جالعاستىرادى، قىتايدىڭ جاڭا ءتيپتى يندۋستريالاندىرۋىنا بەلسەندى قاتىسادى جانە بۇكىل ونەركاسىپتىك تىزبەكتە قىتايلىق كومپانيالارمەن بىرگە يننوۆاتسيالىق دامۋعا ىقپال ەتەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى مينيستر.
وسى اپتانىڭ باسىندا تيم كۋك قىتايدىڭ Douyin قىسقا بەينە پلاتفورماسىندا رەسمي Apple Store تىكەلەي ەفيرىندە توسىن كورىنىس جاسادى، وندا ول قىتايدا تەك eSIM تەحنولوگياسىن پايدالاناتىن جاڭا iPhone Air سمارتفوندارىنىڭ جاڭا سەرياسىنىڭ شىعارىلىمىن جاريالادى. كومپانيانىڭ باس ديرەكتورىنىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلعىلارعا الدىن الا تاپسىرىستار 17-قازان، جۇما كۇنى باستالادى.
نيۋ-يوركتە iPhone ساتىلىمىنىڭ باستالۋىنا وراي قازاقستاندىقتاردىڭ ەرەكشە اكسيا ۇيىمداستىرعانىن بۇعان دەيىن حابارلاعان ەدىك.