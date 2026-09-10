Apple iPhone 18 Pro سمارتفوندارىن تانىستىردى
استانا. قازاقپارات - Apple كومپانياسى جاڭا iPhone 18 Pro جانە iPhone 18 Pro Max سمارتفوندارىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سمارتفوندارعا 48 مەگاپيكسەلدى جاڭا Fusion نەگىزگى كامەراسى ورناتىلعان. كامەرانىڭ ديافراگماسىن وزگەرتۋگە بولادى. Apple كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي تەحنولوگيا iPhone سمارتفوندارىندا العاش رەت قولدانىلىپ وتىر جانە ءتۇسىرىلىم پارامەترلەرىن قولمەن رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكى مودەل دە جاڭا A20 Pro چيپىمەن جۇمىس ىستەيدى جانە جاڭارتىلعان سالقىنداتۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالعان. بۇدان بولەك، كومپانيا Dynamic Island ولشەمىن كىشىرەيتىپ، قۇرىلعىلاردىڭ اۆتونومدى جۇمىس ىستەۋ ۋاقىتىن ۇزارتقان.
iPhone 18 Pro جانە iPhone 18 Pro Max ءتورت تۇستە - قارا، كۇمىس، مۇزدىق جانە جاڭا بوردو تۇستەرىندە قولجەتىمدى بولادى. الدىن الا تاپسىرىس 12-قىركۇيەكتە اشىلادى، ال سمارتفونداردىڭ ساتىلىمى 18-قىركۇيەكتە باستالادى.
بۇعان دەيىن دجون تەرنۋس Apple كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى بولعانى حابارلانعان ەدى.