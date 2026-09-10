KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    Apple العاشقى بۇكتەلمەلى iPhone ىن تانىستىردى

    استانا. قازاقپارات - Apple كومپانياسى تاريحىنداعى العاشقى بۇكتەلمەلى سمارتفونىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Apple.

    Apple биринчи букланадиган iPhoneни тақдим этди
    Фото: Apple

    جاڭا iPhone ەكى ديسپلەيمەن جابدىقتالعان. سىرتقى ەكرانىنىڭ دياگونالى 5,4 ديۋيم بولسا، ىشكى ديسپلەيى 7,6 ديۋيمدى قۇرايدى. بۇل - iPhone تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن ەكران.

    سمارتفون A20 Pro پروتسەسسورىمەن جۇمىس ىستەيدى جانە بۇكتەلمەلى قۇرىلعىلارعا بەيىمدەلگەن iOS 27 وپەراتسيالىق جۇيەسىمەن جابدىقتالعان.

    iPhone ەكى تۇستە - Star White جانە Night Sky تۇستەرىندە ۇسىنىلادى.

    ا ق ش-تا جاڭا سمارتفوننىڭ باستاپقى باعاسى 1999 دوللار بولادى. الدىن الا تاپسىرىس 16-قازاندا باستالادى، ال رەسمي ساتىلىم 23-قازاندا جولعا قويىلادى.

    بۇعان دەيىن Apple كومپانياسى iPhone 18 Pro جانە iPhone 18 Pro Max سمارتفوندارىن تانىستىرعان ەدى.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور