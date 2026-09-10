Apple العاشقى بۇكتەلمەلى iPhone ىن تانىستىردى
استانا. قازاقپارات - Apple كومپانياسى تاريحىنداعى العاشقى بۇكتەلمەلى سمارتفونىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Apple.
جاڭا iPhone ەكى ديسپلەيمەن جابدىقتالعان. سىرتقى ەكرانىنىڭ دياگونالى 5,4 ديۋيم بولسا، ىشكى ديسپلەيى 7,6 ديۋيمدى قۇرايدى. بۇل - iPhone تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن ەكران.
سمارتفون A20 Pro پروتسەسسورىمەن جۇمىس ىستەيدى جانە بۇكتەلمەلى قۇرىلعىلارعا بەيىمدەلگەن iOS 27 وپەراتسيالىق جۇيەسىمەن جابدىقتالعان.
iPhone ەكى تۇستە - Star White جانە Night Sky تۇستەرىندە ۇسىنىلادى.
ا ق ش-تا جاڭا سمارتفوننىڭ باستاپقى باعاسى 1999 دوللار بولادى. الدىن الا تاپسىرىس 16-قازاندا باستالادى، ال رەسمي ساتىلىم 23-قازاندا جولعا قويىلادى.
بۇعان دەيىن Apple كومپانياسى iPhone 18 Pro جانە iPhone 18 Pro Max سمارتفوندارىن تانىستىرعان ەدى.