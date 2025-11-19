انتيبيوتيكتى ورىنسىز قولدانۋدان ادام اعزاسى السىرەيدى - دارىگەر
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەل قالىقوۆا انتيبيوتيكتەردى ورىنسىز قولدانۋعا بولمايتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، انتيبيوتيكتەر - ⅩⅩ عاسىر مەديتسيناسىنداعى ەڭ ۇلى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى. ولاردىڭ ارقاسىندا ادامزات بۇرىن جاپپاي ولىمگە اكەلگەن كوپتەگەن جۇقپالى اۋرۋلاردى جەڭە الدى. الايدا انتيبيوتيكتەردى ۇزاق جىلدار بويى كەڭىنەن جانە باقىلاۋسىز پايدالانۋ جاڭا قاۋىپتىڭ تۋىنداۋىنا سەبەپ بولعان.
- انتيبيوتيكتەرگە توزىمدىلىك - باكتەريالاردىڭ بۇرىن ولاردى ءتيىمدى جويعان انتيبيوتيكتەردىڭ اسەرىنە قاراماستان ءومىر ءسۇرىپ، كوبەيە الۋ قابىلەتى، ياعني بەيىمدەلۋى. بۇل قۇبىلىس تابيعي ەۆوليۋتسيالىق پروتسەسس ناتيجەسىندە پايدا بولادى. ءبىراق ونىڭ تارالۋى انتيبيوتيكتەردى شامادان تىس قولدانۋىنان جىلدامىراق جۇرەدى، - دەدى ول.
مامان دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ بولجامىنا سايكەس، 2050-جىلعا قاراي انتيبيوتيكتەرگە ءتوزىمدى ينفەكتسيالار جىل سايىن ميلليونداعان ادامنىڭ ولىمىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، انتيبيوتيكتەرگە توزىمدىلىكتىڭ تارالۋ سەبەپتەرى:
انتيبيوتيكتەردى دۇرىس قولدانباۋ - دارىگەردىڭ تاعايىنداۋىنسىز قابىلداۋ، بۇرىنعى دارىلەردىڭ قالدىعىن پايدالانۋ، ەمدەۋ كۋرسىن اياقتاماۋ؛
انتيبيوتيكتەردى ۆيرۋس تۋدىراتىن اۋرۋلارعا قولدانۋ، مۇنداي جاعدايدا ولار ءتيىمدى ەمەس؛
مال شارۋاشىلىعىندا انتيبيوتيكتەردى جانۋارلاردىڭ ءوسۋىن تەزدەتۋ ماقساتىندا پايدالانۋ.
اسەل قالىقوۆا بۇل ايتىلعان جاعدايلاردىڭ الدىن الىپ، انتيبيوتيكتەردى ورىنسىز قابىلداماۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، گەرمانيادا انتيبيوتيكتەردى دۇرىس قولدانباعاندىقتان ونداعان مىڭ ادام كوز جۇمدى.