انتتان اتتاماعان - اڭگىمە
تەرەزەگە تەلمىرە قاراپ تۇرىپ، قوپ- قويۋ كوفەسىن ۇرتتادى. كۇردەلى وپەراتسيادان شىققان ولجاستىڭ ويى سان ساقتا. جاڭا عانا جانىن امان الىپ قالعان ناۋقاس وسىدان جيىرما جىل بۇرىن با ەكەن، بالا ولجاستى تاۋ قۋىسىنداعى قىستاقتا تاستاپ كەتكەنى بار.
سول وكپە، سول رەنىش ءالى كۇنگە دەيىن تارقاي قويماسا دا، ءتىس قاققان حيرۋرگ گيپپوكراتتىڭ انتىنان اينىمادى. جو-جوق، وپەراتسيا ۇستىندە پەندەشىلىك وي جىلت ەتكەن. تۋعان-تۋىستارىنا «قولدان كەلگەنىن ىستەدىم، وكىنىشتى...» دەي سالۋىنا دا بولار ەدى. الايدا اق حالاتىنا داق تۇسىرگىسى كەلمەي، توقتاعان جۇرەكتى قايتا لۇپىلدەتتى. كەشە عانا ايۋداي اقىرىپ جۇرگەن بۇرقاتتىڭ قۇر سۇلدەسىن سۇيرەتىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزگەندە، ولجاس امان الىپ قالۋى ءۇشىن بارىن سالعان-دى.
1995 -جىل عوي دەيمىن. بەسىنشى سىنىپتا وقىپ جۇرگەن ولجاس قىسقى كانيكۋلدا قويار دا قويماي اتاسىنا ەرىپ، بورىتوبەنىڭ ارعى بەتىندەگى قىستاققا بەت العان. قايتاردا كەلىمدى-كەتىمدى كولىك تابىلىپ قالار دەگەن ۇمىتپەن اتاسى دا كوپ ويلانباي تورى قاسقا بيەسىنە مىنگەستىرە سالعان. تۇلىكتىڭ الدى تولدەي باستاعان ۋاقىت. ءتورت-بەس كۇن قولعابىس ەتسە دە كوپ-كورىم كومەك.
تاۋ ءىشى ىقتاسىن بولعان سوڭ با، ەتەكتەگىدەي ۇسكىرىك اياز جوق. ولجاس اتاسى ەكەۋى كۇندەلىكتى جامىراعان تۇلىككە ءشوپ سالادى، سۋاتقا تۇسىرەدى. كەيدە اناۋ يىقتان سىرعاناق تەبەدى. قىزىقتى كۇندەرى زۋلاپ ءوتىپ جاتتى. ساباق ۋاقىتى تاياعاندا عوي، ەسىكتىڭ الدىنا ۋاز كولىگى گۇر ەتىپ كەلىپ توقتاعان. اۋىلداعى كورشى بۇرقات ەكەن. ادەتىنشە پاڭدانا ءتۇسىپ، جان-جاعىنا تاڭدانا قاراعان. اقساقالمەن ايىرباس ساۋدا جاساستى. جۇك سالعىشىنا ەكى- ءۇش قاپ جەم تيەدى. ءدام اۋىز تي دەگەنگە قاراماستان، كولىگىنە قايتا جايعاسقان. كيىم- كەشەگىن جيناپ الىپ شىققان ولجاس:
- مەنى الا كەتىڭىزشى، - دەپ جارماسا بەرگەنى سول ەدى.
- قالاي كەلدىڭ، سولاي قايت، - دەپ زەكىپ تاستادى بۇرقات.
ەشكىمنىڭ الدىندا باس يە بەرمەيتىن اتاسى قۇلىنشاعىن قۇشاعىنا قىسىڭقىراي، ءوزىم اپارىپ تاستايمىن دەپ جۇباتقان. اتتەڭ، بۇرقات سول جولى بالانى الا كەتكەندە عوي...
كەشكىسىن ولجاس اتاسىنا مىنگەسىپ اۋىلعا ءتۇستى. جەتكەنشە ەكى ۇرتى بۇلك-بۇلك ەتىپ، اپاسى سالىپ بەرگەن قۇرتتى كەمىردى. اتاسى وسى ءوڭىردىڭ وي-قىرىن مەكەندەيتىن اڭ- قۇستار تۋرالى اڭگىمەسىن ايتىپ، ساعات جارىم جۇرەتىن سوقپاقپەن ءاپ-ساتتە جەتتى. جيەن نەمەرەسىن جەتكىزە سالا، ايدىڭ جارىعى اداستىرمايدى دەپ، كەرى قايتقان. التايدىڭ قويىن-قونىشىنان اداسپاعانىمەن، اتتىڭ تىزەسىنەن-اق كەلەتىن قاندى سۋ قالت باسقاندى كەشىرمەيدى ەكەن. جيەگىندەگى مۇزعا تاعالى اتتىڭ ءوزى جامباستاي قۇلاعان. قالت-قۇلت ەتكەن اقساقال جالپ ەتىپ سۋعا ءتۇستى. وزەننىڭ قىسىلىپ اققان تۇسى بولسا كەرەك، كوك اعىن قاڭباقتاي شالدى كوك مۇزدىڭ استىنا اپارىپ تىققان...
سول وكىنىش، سول وي ولجاستىڭ جانىن جەگىدەي جەپ، ەسەيگەنشە ۇمىتپاعان...
مەرەي قاينار ۇلى
