انتاليادا پوليتسيا كەيپىنە ەنگەن قاسكويلەر 4 ميلليون دوللارلىق كريپتواكتيۆتى ۇرلادى
استانا. KAZINFORM - انتاليا قالاسىندا قىلمىسكەرلەر ءوزىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىستىرىپ، ۆيللاعا كىرىپ، ميلليونداعان دوللارلىق كريپتوۆاليۋتانى ۇرلاپ كەتكەن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
انتاليانىڭ مۇراتپاشا اۋدانىندا قاسكويلەر توبى رەسمي پوليتسيا وپەراتسياسى رەتىندە جاسىرىلعان، مۇقيات جوسپارلانعان توناۋدى جۇزەگە اسىردى. تاڭەرتەڭ ەرتە التى ادام پوليتسيا فورماسى مەن جيلەتتەرىن كيىپ، ۆيللاعا كەلىپ، جالعان كۋالىكتەرىن كورسەتىپ، سوت قاۋلىسى بار ەكەنىن مالىمدەگەن.
ۇيگە كىرگەننەن كەيىن «قۇقىق قورعاۋشىلار» ءۇي يەسىنە تيەسىلى سۋىق ءامياندا ساقتالعان كريپتواكتيۆتەردى وزدەرى باقىلاۋدا ۇستايتىن شوتتارعا اۋدارىپ جىبەرگەن. كەلتىرىلگەن شىعىن شامامەن 4 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇراعان. ولار كەتىپ بارا جاتىپ بەينەباقىلاۋ جابدىقتارىن الىپ كەتكەنىمەن، ىزدەرىن تولىق جاسىرا الماعان - ارەكەتتەرىنىڭ ءبىر بولىگى كامەرالارعا ءتۇسىپ قالعان.
جابىرلەنۋشىنىڭ ارىزىنان كەيىن پوليتسيا تەرگەۋ باستاپ، كۇدىكتىلەردىڭ ىزىنە تۇسكەن. ناتيجەسىندە بارلىعى 13 ادام ۇستالدى، ولاردىڭ اراسىندا كونياالتى اۋدانىندا قىزمەت ەتەتىن پوليتسيا قىزمەتكەرى مەن بۇرىنعى قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ قىزمەتكەرى بار.
Haberturk.com تۇرىك باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، ءىس بويىنشا شەتەل ازاماتتارى دا كۇدىككە ىلىنگەن: رەسەيدىڭ ەكى ازاماتى، قازاقستاننىڭ ءبىر ازاماتى جانە بەلگيانىڭ ەكى ازاماتى. ءبىر رەسەيلىك پەن ەكى بەلگيالىق تۇركيادان ۇشىپ كەتپەك بولعان ساتىندە اۋەجايدا ۇستالعان كورىنەدى.
سوت 10 كۇدىكتىنى قاماۋعا الۋ، ال قالعان ۇشەۋىن سوت باقىلاۋىمەن بوساتۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردەن قارۋ- جاراق، قولما-قول اقشا، راتسيا، جالعان پوليتسيا اتريبۋتتارى جانە ءتىپتى International Police Association كۋالىگى تاركىلەندى.
بۇعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا مەن ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جاردەمدەسۋىمەن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنان بىرنەشە رەت الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستان ازاماتىن ەلگە قايتارعانىن جازعانبىز.