انتاليا فورۋمى: توقايەۆ پانەلدىك سەسسياعا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا باردى
انتاليا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» تاقىرىبىنا ارنالعان كوشباسشىلار پىكىرتالاسىنا سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتى گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆا جانە گرۋزيا پرەمەر- ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزە قاتىسادى.
مودەراتورى - تۇركيا ۇلى ۇلتتىق جينالىسىنىڭ مۇشەسى، بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميەۆليۋت چاۆۋشوعلۋ.
وسىعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى انتالياداعى باسقوسۋدىڭ باستى ماقساتىن سارالاپ كوردى.