ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:16, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    انتاليا فورۋمى: توقايەۆ پانەلدىك سەسسياعا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا باردى

    انتاليا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» تاقىرىبىنا ارنالعان كوشباسشىلار پىكىرتالاسىنا سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتى گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆا جانە گرۋزيا پرەمەر- ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزە قاتىسادى.

    مودەراتورى - تۇركيا ۇلى ۇلتتىق جينالىسىنىڭ مۇشەسى، بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ميەۆليۋت چاۆۋشوعلۋ.

    وسىعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى انتالياداعى باسقوسۋدىڭ باستى ماقساتىن سارالاپ كوردى.

     

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
