اننالەنا بەربوك: ب ۇ ۇ- عا رەفورما كەرەك
نيۋ- يورك. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتورايىمى، گەرمانيانىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى اننالەنا بەربوك باس اسسامبلەيانىڭ جالپى ساياسي پىكىرتالاسى بارىسىندا ءسوز سويلەدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
بەربوك قازىرگى وتىرىس سوعىس، گۋمانيتارلىق اپاتتار، كليماتتىڭ وزگەرۋى جانە تەحنولوگيالىق سىن-قاتەرلەر سياقتى كوپقىرلى داعدارىستار اياسىندا ءوتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل ماسەلەلەردى تەك حالىقارالىق قاۋىمداستىق بىرلەسە وتىرىپ قانا شەشە الادى دەدى.
ول الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە ميلليونداعان ادامدار كۇن سايىن باستان كەشىپ جاتقان تراگەديالاردى ەسكە سالدى: مىسالى، ۇشقىشسىز اپپاراتتاردان تىعىلۋعا ءماجبۇر ۋكراينالىق قارت ايەلدەر، مەكتەپكە بارۋعا قورقاتىن گايتيلىك بالالار، نەمەسە كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا قىزدارىن قارۋلى توپتاردان جاسىرىپ جۇرگەن ايەلدەر.
- نە ىستەۋگە بولمايدى - بۇل وسى داعدارىستاردى پايدالانىپ، ب ۇ ۇ ەسكىردى نەمەسە ماڭىزى جوق دەپ ايتۋعا جول بەرۋ. ب ۇ ۇ جارعىسى مىقتى جانە ول مەملەكەتتەر ونى ۇستانۋعا قانشالىقتى دايىن بولسا - سونشالىقتى بەرىك، - دەدى بەربوك.
ب ۇ ۇ رەفورماسى- زامان تالابى
بەربوك سوزىندە ب ۇ ۇ- نىڭ قۇرىلۋىنا سەبەپ بولعان تاريحي ءساتتى - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى قيراعان الەمدى ەسكە سالدى. ول كەزدە قول قويىلعان ب ۇ ۇ جارعىسى تۇتاس ءبىر ۇرپاق ءۇشىن باعىت-باعدار بولاتىن «جۇلدىز» ءرولىن اتقارعان.
- ب ۇ ۇ- نىڭ تاريحى - جەڭىستەر تاريحى ەمەس، بۇل - قايتا-قايتا ارەكەت جاساپ، تاباندىلىقپەن جۇمىس ىستەگەندەردىڭ تاريحى، - دەدى ول.
بەربوك ەلدەرگە ناعىز كوشباسشىلىق - ءوز ەركىن زورلىقپەن تاڭۋ ەمەس، وزگەلەرگە شابىت بەرىپ، قولداۋ كورسەتۋ قابىلەتى ەكەنىن ەسكە سالدى.
- باسقالارعا كومەكتەسۋ - تۇپتەپ كەلگەندە، ءوز ەلىڭدى دە كۇشەيتەدى، - دەدى ول، COVID-19 پاندەمياسىنا قارسى كۇرەستەگى د د س ۇ رولىنە جانە كليماتتىق داعدارىسقا قارسى بىرلەسكەن ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالا وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ب ۇ ۇ بۇگىنگى تاڭدا شەشۋشى جولايرىقتا تۇر.
- ديالوگ پەن ديپلوماتيا «ءۇيىنىڭ» ءوزى دە جوندەۋدى قاجەت ەتەدى. سوندىقتان «ب ۇ ۇ-80» باستاماسى مەن رەفورمالار پروتسەسى - ارتىقشىلىق ەمەس، قاجەتتىلىك، - دەدى بەربوك.
رەفورما جۇيەنىڭ يكەمدىلىگى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋگە باعىتتالۋى ءتيىس.
گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى
اننالەنا بەربوك ب ۇ ۇ- داعى ايەلدەردىڭ كوشباسشىلىقتاعى ورنىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. ول ۇيىمنىڭ 80 جىل ىشىندە ەشقاشان ايەل ادامدى باس حاتشى ەتىپ سايلاماعانىن سىنعا الدى.
- ءتورت ميلليارد ايەل ءومىر سۇرەتىن الەمدە بىردە-ءبىر لايىقتى ۇمىتكەر تابىلماعانى ما، - دەپ، وزگەرىس قاجەتتىگىن باسا ايتتى.
بولاشاق - بىرلىككە بايلانىستى
ءسوز سوڭىندا بەربوك ب ۇ ۇ بولاشاعى - مەملەكەتتەردىڭ بىرىگىپ ارەكەت ەتۋ قابىلەتىنە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى:
- ءبىز الەم حالقىنىڭ الدىندا ب ۇ ۇ بۇگىن دە بار ەكەنىن، ەرتەڭ دە، الداعى 80 جىلدا دا ومىرشەڭ بولاتىنىن دالەلدەي الامىز با؟ سەبەبى تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل ۇيىم - بارلىق ەلدەر ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزى بار قۇرال.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى جيىنىندا ءسوز العان دونالد ترامپ ب ۇ ۇ- نى سىنعا الدى.