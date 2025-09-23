ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:37, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    اننالەنا بەربوك: ب ۇ ۇ- عا رەفورما كەرەك

    نيۋ- يورك. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتورايىمى، گەرمانيانىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى اننالەنا بەربوك باس اسسامبلەيانىڭ جالپى ساياسي پىكىرتالاسى بارىسىندا ءسوز سويلەدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.

    Анналена Бербок
    Фото: Новости ООН

    بەربوك قازىرگى وتىرىس سوعىس، گۋمانيتارلىق اپاتتار، كليماتتىڭ وزگەرۋى جانە تەحنولوگيالىق سىن-قاتەرلەر سياقتى كوپقىرلى داعدارىستار اياسىندا ءوتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل ماسەلەلەردى تەك حالىقارالىق قاۋىمداستىق بىرلەسە وتىرىپ قانا شەشە الادى دەدى.

    ول الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە ميلليونداعان ادامدار كۇن سايىن باستان كەشىپ جاتقان تراگەديالاردى ەسكە سالدى: مىسالى، ۇشقىشسىز اپپاراتتاردان تىعىلۋعا ءماجبۇر ۋكراينالىق قارت ايەلدەر، مەكتەپكە بارۋعا قورقاتىن گايتيلىك بالالار، نەمەسە كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا قىزدارىن قارۋلى توپتاردان جاسىرىپ جۇرگەن ايەلدەر.

    - نە ىستەۋگە بولمايدى - بۇل وسى داعدارىستاردى پايدالانىپ، ب ۇ ۇ ەسكىردى نەمەسە ماڭىزى جوق دەپ ايتۋعا جول بەرۋ. ب ۇ ۇ جارعىسى مىقتى جانە ول مەملەكەتتەر ونى ۇستانۋعا قانشالىقتى دايىن بولسا - سونشالىقتى بەرىك، - دەدى بەربوك.

    ب ۇ ۇ رەفورماسى- زامان تالابى

    بەربوك سوزىندە ب ۇ ۇ- نىڭ قۇرىلۋىنا سەبەپ بولعان تاريحي ءساتتى - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىنگى قيراعان الەمدى ەسكە سالدى. ول كەزدە قول قويىلعان ب ۇ ۇ جارعىسى تۇتاس ءبىر ۇرپاق ءۇشىن باعىت-باعدار بولاتىن «جۇلدىز» ءرولىن اتقارعان.

    - ب ۇ ۇ- نىڭ تاريحى - جەڭىستەر تاريحى ەمەس، بۇل - قايتا-قايتا ارەكەت جاساپ، تاباندىلىقپەن جۇمىس ىستەگەندەردىڭ تاريحى، - دەدى ول.

    بەربوك ەلدەرگە ناعىز كوشباسشىلىق - ءوز ەركىن زورلىقپەن تاڭۋ ەمەس، وزگەلەرگە شابىت بەرىپ، قولداۋ كورسەتۋ قابىلەتى ەكەنىن ەسكە سالدى.

    - باسقالارعا كومەكتەسۋ - تۇپتەپ كەلگەندە، ءوز ەلىڭدى دە كۇشەيتەدى، - دەدى ول، COVID-19 پاندەمياسىنا قارسى كۇرەستەگى د د س ۇ رولىنە جانە كليماتتىق داعدارىسقا قارسى بىرلەسكەن ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالا وتىرىپ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ب ۇ ۇ بۇگىنگى تاڭدا شەشۋشى جولايرىقتا تۇر.

    - ديالوگ پەن ديپلوماتيا «ءۇيىنىڭ» ءوزى دە جوندەۋدى قاجەت ەتەدى. سوندىقتان «ب ۇ ۇ-80» باستاماسى مەن رەفورمالار پروتسەسى - ارتىقشىلىق ەمەس، قاجەتتىلىك، - دەدى بەربوك.

    رەفورما جۇيەنىڭ يكەمدىلىگى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋگە باعىتتالۋى ءتيىس.

    گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى

    اننالەنا بەربوك ب ۇ ۇ- داعى ايەلدەردىڭ كوشباسشىلىقتاعى ورنىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. ول ۇيىمنىڭ 80 جىل ىشىندە ەشقاشان ايەل ادامدى باس حاتشى ەتىپ سايلاماعانىن سىنعا الدى.

    - ءتورت ميلليارد ايەل ءومىر سۇرەتىن الەمدە بىردە-ءبىر لايىقتى ۇمىتكەر تابىلماعانى ما، - دەپ، وزگەرىس قاجەتتىگىن باسا ايتتى.

    بولاشاق - بىرلىككە بايلانىستى

    ءسوز سوڭىندا بەربوك ب ۇ ۇ بولاشاعى - مەملەكەتتەردىڭ بىرىگىپ ارەكەت ەتۋ قابىلەتىنە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى:

    - ءبىز الەم حالقىنىڭ الدىندا ب ۇ ۇ بۇگىن دە بار ەكەنىن، ەرتەڭ دە، الداعى 80 جىلدا دا ومىرشەڭ بولاتىنىن دالەلدەي الامىز با؟ سەبەبى تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل ۇيىم - بارلىق ەلدەر ءۇشىن ومىرلىك ماڭىزى بار قۇرال.

    ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى جيىنىندا ءسوز العان دونالد ترامپ ب ۇ ۇ- نى سىنعا الدى.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
