اننالەنا بەربوك: ب ۇ ۇ الەمگە ءوزىنىڭ قاجەتتىلىگىن دالەلدەۋى ءتيىس
نيۋ-يورك. KAZINFORM – ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى پىكىرتالاسى باستالار الدىندا، 80-سەسسيانىڭ ءتورايىمى اننالەنا بەربوك بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن الداعى ونجىلدىقتاعى جاھاندىق سىن-قاتەرلەرگە لايىقتى جاۋاپ بەرە الۋى ءۇشىن ونى جاڭارتۋ مەن جاڭعىرتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى، دەپ جازدى ب ۇ ۇ رەسمي سايتى.
بۇعان دەيىن بەربوك الداعى جىلعا ارنالعان كوزقاراسىن «بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋ» ۇرانىمەن جاريالاپ، بىرلىك، ىنتىماق جانە ۇجىمدىق قيمىلدى باستى قاعيدالار رەتىندە اتاعان بولاتىن.
رەفورما قاجەت پە؟
- قانداي دا ءبىر ەلدىڭ - ونىڭ كولەمى، كۇشى نەمەسە بايلىعى قانشالىقتى مىقتى بولسا دا - ءبىز بەتپە-بەت كەلىپ وتىرعان شەكسىز سىن-قاتەرلەرگە جالعىز ءوزى قارسى تۇرۋى مۇمكىن ەمەس، - دەدى ول سارسەنبى كۇنى نيۋ-يوركتە جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا. - بۇل ۇيىم تەرەڭ ءبولىنۋ كەزەڭىندە - ادامزات تاريحىنداعى ەڭ قاراڭعى ساتتەردىڭ بىرىندە دۇنيەگە كەلدى. ءبىراق سول ۋاقىت بىزگە ب ۇ ۇ جارعىسىن سىيلادى. ول بۇگىن دە بىزگە باعىت-باعدار بەرىپ، قانداي ورتاق ماقساتقا ۇمتىلاتىنىمىزدى ەسكە سالىپ وتىرادى.
بەربوكتىڭ ايتۋىنشا، سەكسەن جىل - ۇلكەن كەزەڭ، ال دۇنيە ءجۇزى بۇل ۋاقىت ىشىندە تۇبەگەيلى وزگەردى. سوندىقتان بۇۇ ءوز مەرەيتويىن اتاپ ءوتىپ جاتقان ءدال قازىرگى ساتتە، ۇيىم جۇمىسىن قايتا قاراستىرىپ، جاڭعىرتۋ قاجەت.
- ءبىز 8 ميلليارد ادامعا - بۇل ۇيىمنىڭ ماڭىزدى ەكەندىگىن كورسەتۋىمىز كەرەك، - دەدى ول.
بەربوك سەسسيا بارىسىنداعى جۇمىستىڭ «ب ۇ ۇ-80» رەفورمالىق باستاماسىن ىلگەرىلەتۋگە، جاڭا باس حاتشىنى تاڭداۋعا، سونداي-اق «بولاشاق ءۇشىن پاكتىنى» جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
جوعارى دەڭگەيدەگى اپتا
الداعى جوعارى دەڭگەيدەگى اپتاعا توقتالعان بەربوك شامامەن 150 مەملەكەت پەن ۇكىمەت باسشىلارىنىڭ، سونداي-اق مىڭداعان دەلەگاتتىڭ قاتىسۋى كۇتىلەتىنىن ايتتى. ول ديپلوماتيا مەن ديالوگتىڭ ماڭىزدىلىعىن الەمدىك كوشباسشىلارعا ۇنەمى ەسكە سالىپ وتىراتىنىن جەتكىزدى.
- مەنىڭ كوشباسشىلارعا جولدايتىن ۇندەۋىم مىناداي بولادى: سويلەسىڭىزدەر، تىڭداڭىزدار، تالقىلاڭىزدار، - دەدى باس اسسامبلەيا ءتورايىمى.
ول كەلەسى نەگىزگى ءىس-شارالاردى ەرەكشە اتاپ ءوتتى:
• ب ۇ ۇ- نىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى وتىرىس؛
• پالەستينا ماسەلەسى بويىنشا بەيبىت شەشىمگە قول جەتكىزۋگە ارنالعان كونفەرەنسيا؛
• ايەلدەردىڭ جاعدايى جونىندەگى ءتورتىنشى بۇكىلالەمدىك كونفەرەنسيانىڭ جانە جاستارعا قاتىستى جاھاندىق ءىس-قيمىل باعدارلاماسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەر؛
• جۇقپايتىن اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولارعا قارسى كۇرەس، سونداي-اق پسيحيكالىق دەنساۋلىق پەن ءال-اۋقاتتى نىعايتۋ جونىندەگى جيىن؛
• روحيندجا مۇسىلماندارى مەن ميانماداعى باسقا دا از ۇلتتاردىڭ جاعدايى جونىندەگى كونفەرەنسيا؛
• يادرولىق قارۋدى تولىق جويۋ جولىنداعى حالىقارالىق كۇرەس كۇنىنە ارنالعان ارنايى سەسسيا.
بەرىك ۇستانىم
بەربوكتىڭ ايتۋىنشا، ب ۇ ۇ شەكتەۋلى رەسۋرستارمەن بارعان سايىن كۇردەلى ماسەلەلەرگە تاپ بولىپ وتىر.
- ءبىز تاڭداۋ ساتىنە كەلدىك - بۇل بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەن كوپجاقتى ارىپتەستىكتىڭ شىنايى سىن ءساتى. ءبىراق ءدال قازىر ءبىز بۇرىنعىدان دا قاجىرلى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك. 1945-جىلى ءبىزدىڭ ءىزاشارلارىمىز پىكىر قايشىلىقتارىن ەڭسەرىپ، بىرلەسە ارەكەت ەتۋگە باتىلدىق پەن كورەگەندىك تانىتتى. بۇگىندە بىزگە ءدال سونداي بەرىك ۇستانىم قاجەت، - دەدى ول.
بەربوك بۇل ۇستانىمدى پىكىرتالاستار كەزىندە جانە بۇكىل سەسسيا بارىسىندا الەمدىك كوشباسشىلارعا جەتكىزەتىنىن ايتىپ، بىلاي دەپ تۇيىندەدى:
- ۋادەلەردى - ناقتى ءىس-قيمىلعا، مىندەتتەمەلەردى - پروگرەسكە، ءۇمىتتى - شىنايى ناتيجەگە اينالدىرۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى جيىنىندا ءسوز العان دونالد ترامپ ب ۇ ۇ- نى سىنعا الدى.