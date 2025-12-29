گۋاڭجوۋ تەلەارناسى قازاقستان تۋرالى تريەۆەل-جوبا دايىنداپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - گۋاڭجوۋ راديو جانە تەلەديدارى قازاقستان اۋماعىندا «Make Friends in the Silk Road» حالىقارالىق جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمىن قولعا الدى.
باعدارلاما قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تۋريستىك جانە مادەني بايلانىستاردى دامىتۋعا ارنالعان جانە دەرەكتى تريەۆەل-شوۋ فورماتىندا ۇسىنىلادى.
جوبا سيفرلىق پلاتفورمالاردا كەڭ حالىقارالىق تانىمالدىققا يە بولعان جانە ميلليونداعان اۋديتوريا جيناعان «گونكونگ جاستارى شەكارا ماڭىنداعى قالالاردا» دەرەكتى تۋىندىنىڭ جالعاسىنا اينالادى.
جوباعا قاتىسۋشىلار - ەكى ەلدەن كەلگەن جاس بلوگەرلەر. ولار جەكە تاجىريبەسى ارقىلى كورەرمەندەردى قازاقستان مەن قىتايدىڭ تۋريستىك الەۋەتىمەن، مادەنيەتىمەن، داستۇرلەرىمەن جانە قازىرگى جاستارىنىڭ قۇندىلىقتارىمەن تانىستىرادى.
«بيىل ءبىز قىتايدىڭ ەڭ ءىرى مەگاپوليستەرىنىڭ ءبىرى - گۋاڭجوۋمەن تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتى نىعايتتىق. ەكى ەلدىڭ تۋروپەراتورلارى اراسىندا b2b-كەزدەسۋلەر ءوتتى، ق ح ر تۋريستىك يندۋسترياسى وكىلدەرى ءۇشىن اقپاراتتىق تۋرلار ۇيىمداستىرىلدى، Air Astana اۋە كومپانياسى گۋانجوۋ-الماتى تىكەلەي اۋە رەيسىن اشتى. ءبىزدىڭ ق ح ر نارىعىنداعى جۇيەلى جۇمىسىمىز تۇراقتى ءوسىمدى كورسەتۋدە. بيىلعى 11 ايدا قازاقستانعا اسپان استى ەلىنەن كەلۋشىلەر قاتارى 876 مىڭنان استى. وتكەن ءبىر جىلدا بۇل كورسەتكىش 655 مىڭ ادامدى قۇراعان ەدى. مۇنداي جوبالار قازاقستاننىڭ ازياداعى نەگىزگى تۋريستىك نارىقتاردىڭ بىرىندە قاتىسۋ دەڭگەيىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلى.
قازاقستانداعى تۇسىرىلىمدەر الماتى مەن استانانىڭ نەگىزگى تۋريستىك جانە مادەني لوكاتسيالارىن قامتيدى. وڭتۇستىك استانادا شىعارماشىلىق توپ قالالىق ورتامەن، گاسترونوميالىق مادەنيەتپەن تانىسىپ، شىمبۇلاق تاۋ-شاڭعى كۋرورتىنا باردى. استانادا جوبا شەتەلدىك اۋديتورياعا ەلوردانىڭ زاماناۋي ساۋلەتتىك كەلبەتىن، قالانىڭ سەرپىندى دامۋى مەن ينفراقۇرىلىمىن تانىستىرادى.
تەلەجوبا گۋاڭجوۋ تەلەديدارىندا جانە GBA Life Style مەدياحولدينگىنىڭ حالىقارالىق پاراقشالارىندا كورسەتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، باياناۋىلدا قىسقى تۋريزم اشىلدى.