پاندەردى بىرىكتىرۋ رەفورماسى نەگە توقتادى - جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا پاندەردى بىرىكتىرۋ ورتا جولدان توقتاتىلعانىن راستادى.
- بۇعان دەيىن پاندەردى بىرىكتىرۋ جوسپارى تۋرالى ايتىلعان بولاتىن. قاتەلەسپەسەم، الگەبرانى گەومەتريامەن، حيميانى فيزيكامەن بىرىكتىرۋ جوسپارلانعان بولاتىن. بۇل باستامانىڭ اياعى نە بولدى، - دەپ سۇرادى جۋرناليست.
مينيستر اتالعان وزگەرىس ورتا جولدان توقتاتىلعانىن ايتتى.
- ءيا، 2025 -جىلى القا ماجىلىسىندە ءۇش ءپاندى بىرىكتىرۋ كەرەك دەگەن شەشىم قابىلدانعان. فيزيكا، حيميا، بيولوگيا پاندەرىن جاراتىلىستانۋ عىلىمدارىنا، الگەبرا مەن گەومەتريا ماتەماتيكاعا، دۇنيەجۇزىلىك تاريح پەن قۇقىق نەگىزدەرىن الەۋمەتتىك عىلىمدارعا بىرىكتىرۋ كەرەك ەدى. بۇل رەفورما توقتاتىلدى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
ۆەدومستۆو باسشىسى ىرگەلى عىلىمداردى بولەك-بولەك وقىتۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيتىنىن ايتتى.
- بۇل مۇعالىمدەردىڭ جۇكتەمەسى تۋرالى ماسەلە. سوندىقتان ءبىز مۇعالىمدەر قاۋىمداستىعىمەن ماسەلەنى تالقىلادىق. تالداي كەلىپ، تسيفرلانعان الەمدە بالالارىمىز نەگىزگى پاندەردى جاقسى ءبىلۋى ءۇشىن بۇل رەفورمانى توقتاتتىق، - دەدى مينيستر.