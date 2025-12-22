ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:09, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اناستاسيا گورودكو فرانسيادا وتكەن تۋرنيردە ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - موگۋلشى اناستاسيا گورودكو فرانتسيادا وتكەن تۋرنيردە ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى. بۇل تۋرالى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Kazakhstani skier Anastassiya Gorodko pockets 2 gold at World Championships
    Photo credit: Olympic.kz

    قازاقستان قۇراماسى فريستايل-موگۋلدان فرانسيانىڭ تين قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردە ءتورت مەدال ەنشىلەدى.

    ۇلتتىق قۇرامانىڭ قورجىنىندا ەكى التىن جانە ەكى قولا جۇلدە بار.

    ايەلدەر اراسىنداعى سايىستا اناستاسيا گورودكو ەكى مارتە جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.

    ال اياۋلىم امرەنوۆا مەن انتون بونداريەۆ قولا جۇلدەگە يە بولدى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق تەننيسشىلەر تۇركياداعى تۋرنيردە ۇزدىك شىققان ەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار