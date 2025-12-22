12:09, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اناستاسيا گورودكو فرانسيادا وتكەن تۋرنيردە ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - موگۋلشى اناستاسيا گورودكو فرانتسيادا وتكەن تۋرنيردە ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى. بۇل تۋرالى ۇ و ك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان قۇراماسى فريستايل-موگۋلدان فرانسيانىڭ تين قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق تۋرنيردە ءتورت مەدال ەنشىلەدى.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ قورجىنىندا ەكى التىن جانە ەكى قولا جۇلدە بار.
ايەلدەر اراسىنداعى سايىستا اناستاسيا گورودكو ەكى مارتە جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.
ال اياۋلىم امرەنوۆا مەن انتون بونداريەۆ قولا جۇلدەگە يە بولدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق تەننيسشىلەر تۇركياداعى تۋرنيردە ۇزدىك شىققان ەدى.