انار قارتايۋعا قارسى گورمون بولەتىنى انىقتالدى
مانچەستەر مەتروپوليتەن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى انار ەكستراكتى ەگدە جاستاعى ادامداردا «جاستىق گورمونى» سانالاتىن IGF-1 دەڭگەيىن ارتتىراتىنىن انىقتادى. ناتيجەلەر Nutrients جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋگە 55- 70 جاس ارالىعىنداعى 72 ەرىكتى قاتىستى. ولار 12 اپتا بويى كۇن سايىن 740 م گ انار ەكستراكتى بار كاپسۋلانى نەمەسە پلاتسەبو قابىلدادى. ءۇش ايدىڭ سوڭىندا انار العان توپتا IGF-1 گورمونىنىڭ دەڭگەيى ەداۋىر وسكەنى بايقالدى.
IGF-1 جاسۋشالاردىڭ جاڭارۋىنا، بۇلشىقەت پەن سۇيەكتىڭ مىقتى بولۋىنا، قان تامىرلارى مەن ميدىڭ جۇمىسىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەدى. ادەتتە جاس ۇلعايعان سايىن بۇل گورموننىڭ دەڭگەيى تومەندەپ، السىزدىك پەن ءتۇرلى اۋرۋلاردىڭ دامۋ قاۋپىن ارتتىرادى.
انار ەكستراكتى تەلومەرلەرگە - حروموسومالاردىڭ ۇشىنداعى جاسۋشالىق قارتايۋدى كورسەتەتىن «قورعانىش قاقپاقشالارىنا» - ايتارلىقتاي اسەر ەتپەدى. دەگەنمەن IGF-1 ارتۋى قان تامىرلارى جۇيەسى مەن جالپى جاعدايعا پايدالى بولۋى مۇمكىن.
عالىمدار بۇل ناتيجەلەر ءۇمىت كۇتتىرەتىنىن اتاپ ءوتتى، ءبىراق انار ەكستراكتىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى اسەرىن جانە ىقتيمال قاۋىپتەرىن ناقتىلاۋ ءۇشىن قوسىمشا زەرتتەۋلەر قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى.