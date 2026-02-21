انار شىرىنىن كىمدەردىڭ ىشپەگەنى دۇرىس؟
استانا. قازاقپارات - گرانات شىرىنى دارۋمەندەر مەن انتيوكسيدانتتارعا باي بولعانىمەن، ول بارىنە بىردەي جاعا بەرمەيدى. كىمدەرگە انار شىرىنىن ىشپەگەن ءجون؟ بۇل تۋرالى health.mail.ru باسىلىمى جازادى.
ەڭ الدىمەن، اسقازان-ىشەك جولى اۋرۋلارى بارلار. قىشقىلدىعى جوعارى بولعاندىقتان، گاستريت نەمەسە ويىق جاراسى بار ادامداردا كۇيدىرگى مەن اۋىرسىنۋدى كۇشەيتۋى مۇمكىن.
ءىش قاتۋعا بەيىم جاندار. قۇرامىنداعى يلىك (تۇتقىر) زاتتار ءىش جۇرگىزۋدى باياۋلاتىپ، جاعدايدى ۋشىقتىرۋى ىقتيمال.
قانت ديابەتى بار ادامدار. تابيعي بولعانىمەن، شىرىندا قانت مولشەرى جوعارى. سوندىقتان مولشەرىن باقىلاپ، دارىگەرمەن كەڭەسۋ ماڭىزدى.
اللەرگياسى بارلار. كەيبىر ادامداردا گرانات اللەرگيالىق رەاكتسيا تۋعىزۋى مۇمكىن - تەرى بورتپەسى، قىشىنۋ نەمەسە جايسىزدىق بايقالسا، تۇتىنۋدى توقتاتۋ كەرەك.
ءبىر جاسقا دەيىنگى بالالار. نارەستەلەردىڭ اسقازانىنا اۋىر ءتيىپ، تىتىركەندىرۋى مۇمكىن، سوندىقتان بۇل جاستا بەرىلمەيدى.
جۇكتى ايەلدەر. پايدالى بولعانىمەن، شامادان تىس ءىشۋ كەي جاعدايدا ءىشتىڭ ءتۇيىلۋىن تۋعىزۋى ىقتيمال. سوندىقتان مولشەرىن ساقتاپ، دارىگەر كەڭەسىن العان دۇرىس.
قىسقاسى، كەز كەلگەن پايدالى ءونىمنىڭ دە زيانى بولۋى مۇمكىن. دەنساۋلىعىڭىزعا قاراي تاڭداۋ جاساپ، ورنىمەن تۇتىنۋدى ۇمىتپاعان ءجون.