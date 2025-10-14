انا اتانۋعا ەڭ قولايلى جاس قانداي
استانا. KAZINFORM - انا بولۋعا ەڭ قولايلى جاس قانداي؟ بۇل تۋرالى «ەكومەد» ادام رەپرودۋكتسياسى كلينيكالارى توبى مەن «NGC» حالىقارالىق رەپرودۋكسيا ورتالىعىنىڭ عىلىمي ديرەكتورى سالتانات بايقوشقاروۆا ايتتى.
- بيولوگيالىق تۇرعىدان قاراساق، جاراتىلىستىڭ زاڭى بويىنشا ايەل ادامدار ءۇشىن انا اتانۋعا ەڭ قولايلى جاس 18 بەن 25 ءتىڭ اراسى. 25 جاستان كەيىن ورگانيزمدە قارتايۋ پروتسەستەرى باستالادى. ۇلدا دا، قىزدا دا سولاي. 30-35 جاستان كەيىن تىپتەن قيىندايدى. سىرت كەلبەتىڭ ادەمى بولسا دا، ىشكى اعزا، انالىق قور جاس ۇلعايعان سايىن ازايا بەرەدى. سوندىقتان ەرتەرەك وتباسىن، قۇرىپ، ۇرپاقتى بولۋعا تىرىسۋ كەرەك، - دەيدى سالتانات بايقوشقاروۆا.
ونىڭ سوزىنشە، ۇرپاقتى بولۋ مۇمكىندىگى ايەلدەرگە قاراعاندا ەر ادامداردا كوبىرەك. دەگەنمەن مۇمكىندىگىنشە ءجيى تەكسەرىلىپ وتىرۋ كەرەك.
- قىز بالا 18 جاسقا تولعاندا گينەكولوگ-رەپرودۋكتولوگقا، ەر بالا ۋرولوگ-اندرولوگقا بارۋ كەرەك. ويتكەنى قازىر مەديتسينانىڭ ارقاسىندا ءوزىڭنىڭ ۇرپاقتى بولۋ مۇمكىندىگىڭ قانشالىقتى ەكەنىن انىقتاۋعا بولادى. دارىگەرگە قايتا-قايتا بارۋدىڭ قاجەتى جوق. تەك ءبىر رەت تەكسەرىلسە بولدى. ءبىر تەكسەرىستەن-اق، قىز بالانىڭ انالىق قورىنىڭ ءوز جاسىنا سايكەستىگىن بىلۋگە بولادى، - دەدى پروفەسسور.
ول سوزىندە رەپرودۋكتيۆتى جاستىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرى تۋرالى ايتتى.
18- 29 جاس - فەرتيلدىلىك شاقتىڭ شىڭى. بۇل كەزدە جۇكتى بولۋ ىقتيمالدىعى %20- 25. 30- 34 جاس - فەرتيلدىك دەڭگەيى بىرتىندەپ تومەندەي باستايدى. ال، 40 جاستان ءارى قاراي جۇكتى بولۋ مۇمكىندىگى %66 عا دەيىن تومەندەيدى. ياعني، بالا كوتەرۋ دەڭگەيى از.
سوندىقتان، بىلىكتى دارىگەر، بولاشاققا نەمقۇرايلى قاراماي، ەرتەرەك وتباسىن قۇرىپ، ۇرپاقتى بولۋعا تالپىنۋ كەرەكتىگىن ايتادى.
