ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:48, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    امەريكالىق زەرتتەۋشى 1927-جىلعى ىلە ايماعىنىڭ سيرەك سۋرەتتەرىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ارحەولوگيا جانە ەتنولوگيا مۋزەيى 1927-جىلى تۇسىرىلگەن قازاق دالاسىنىڭ بىرەگەي فوتوسۋرەتتەرىن Kazinform اگەنتتىگىنە ۇسىندى.

    Редкие фотографии 1927 года показывают жизнь казахской степи
    Фото: Гарвардский музей археологии и этнологии

    بۇل سيرەك كادرلار ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىنداعى قازاق حالقىنىڭ الەۋمەتتىك ءومىرى مەن كۇندەلىكتى تۇرمىس-تىرشىلىگىنەن سىر شەرتەدى.

    بۇل فوتوجيناقتى كەزىندە ىلە ايماعىنا، قازىرگى قىتايدىڭ شىڭجاڭ پروۆينتسياسىنا ساياحات جاساعان امەريكالىق شىعىستانۋشى ءارى جازۋشى وۋەن لاتتيمور تۇسىرگەن.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Kazinform 105 -جىلدىق مەرەيتويى اياسىندا 1929-جىلدان باستالاتىن بىرەگەي فوتوارحيۆىن قالپىنا كەلتىرگەن ەدى.

