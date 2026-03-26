امەريكالىق زەرتتەۋشى 1927-جىلعى ىلە ايماعىنىڭ سيرەك سۋرەتتەرىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ارحەولوگيا جانە ەتنولوگيا مۋزەيى 1927-جىلى تۇسىرىلگەن قازاق دالاسىنىڭ بىرەگەي فوتوسۋرەتتەرىن Kazinform اگەنتتىگىنە ۇسىندى.
بۇل سيرەك كادرلار ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىنداعى قازاق حالقىنىڭ الەۋمەتتىك ءومىرى مەن كۇندەلىكتى تۇرمىس-تىرشىلىگىنەن سىر شەرتەدى.
بۇل فوتوجيناقتى كەزىندە ىلە ايماعىنا، قازىرگى قىتايدىڭ شىڭجاڭ پروۆينتسياسىنا ساياحات جاساعان امەريكالىق شىعىستانۋشى ءارى جازۋشى وۋەن لاتتيمور تۇسىرگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Kazinform 105 -جىلدىق مەرەيتويى اياسىندا 1929-جىلدان باستالاتىن بىرەگەي فوتوارحيۆىن قالپىنا كەلتىرگەن ەدى.