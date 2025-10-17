امەريكالىق بومبالاۋشى ۇشاقتار ۆەنەسۋەلاعا مۇمكىندىگىن كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش- تىڭ نيكولاس مادۋرو ۇكىمەتىنە قارسى اسكەري قىسىمىن كۇرت كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى The New York Times.
سارسەنبى كۇنى لۋيزيانادان كەلگەن ەكى B-52 بومبالاۋشىسى بىرنەشە ساعات بويى ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا حالىقارالىق اۋە كەڭىستىگىندە ۇشتى.
ا ق ش قۇرلىق كۇشتەرىنىڭ 160-ارنايى وپەراتسيالار اۆياتسيالىق پولكىنە تيەسىلى تىكۇشاقتار (التى MH-6 little Bird جانە ءۇش MH-60 Black Hawk) ۆەنەسۋەلا ماڭىنداعى كاريب تەڭىزىنىڭ وڭتۇستىگىندە جاتتىعۋ رەيستەرىن ورىندادى.
كاريب تەڭىزى ايماعىندا ا ق ش اسكەرى ايتارلىقتاي ارتقان. قازىر مۇندا 10 مىڭعا جۋىق امەريكالىق اسكەري قىزمەتشى بار، ولاردىڭ كوپشىلىگى پۋەرتو-ريكوداعى بازالاردا، سونداي-اق امفيبيالىق كەمەلەردە 2200 گە جۋىق تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرى ورنالاسقان. كاريب تەڭىزى ايماعىندا بارلىعى سەگىز اسكەري كەمە جانە ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ سۇڭگۋىر قايىعى بار.
قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان باستاپ ا ق ش- تىڭ ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرى ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىنداعى بەس كەمەگە سوققى بەردى. ولار اق ءۇيدىڭ ايتۋىنشا، ەسىرتكى تاسىمالداعان. ناتيجەسىندە 27 ادام قازا تاپتى.
بۇعان دەيىن ورتالىق بارلاۋ باسقارماسىنا ۆەنەسۋەلادا قۇپيا وپەراتسيا جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرىلگەنى حابارلانعان بولاتىن.