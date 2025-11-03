امەريكالىق ايەل جول اپاتىنان كەيىن قاشىپ كەتكەن مايمىلدى اتىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - امەريكادا ايەل وتكەن اپتادا ميسسيسيپي جولىندا جۇك كولىگى اۋدارىلىپ قالعاننان كەيىن ىشىنەن قاشىپ كەتكەن زەرتحانالىق مايمىلداردىڭ ءبىرىن اتىپ ءولتىردى. ول بالالارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن قورىققانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى ABC News.
دجەسسيكا بوند فەرگيۋسوننىڭ بايانداۋىنشا، 16 جاستاعى ۇلى جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ۇيلەرىنىڭ اۋلاسىندا جۇگىرىپ جۇرگەن مايمىلدى كورگەن. ول توسەگىنەن تۇرىپ، تاپانشاسى مەن ۇيالى تەلەفونىن الىپ، سىرتقا شىعىپ، مايمىلدى شامامەن 18 مەتر قاشىقتىقتا كورگەن.
بوندتىڭ ايتۋىنشا، وعان جانە باسقا تۇرعىندارعا مايمىلدار جۇقتىراتىن اۋرۋلار تۋرالى ەسكەرتىلگەن، سوندىقتان ول تاپانشادان وق اتقان.
- مەن بالالارىن قورعاۋ ءۇشىن كەز كەلگەن انانىڭ ارەكەتىن جاسادىم. مەن ونى اتىپ تاستادىم، ول سول جەردە تۇردى، سودان كەيىن تاعى اتتىم، ول ارتقا شەگىنىپ، قۇلادى، - دەدى ول.
دجاسپەر وكرۋگىنىڭ شەريف كەڭسەسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءۇي يەسىنىڭ جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ءوز ۋچاسكەسىنەن مايمىلداردىڭ ءبىرىن تاپقانىن راستادى، ءبىراق كەڭسەدە وقيعانىڭ ەگجەي-تەگجەيى تۋرالى اقپاراتى جوق ەكەنىن مالىمدەدى. شەريف كەڭسەسىنىڭ مالىمەتىنشە، مايمىلدى ميسسيسيپي شتاتىنىڭ جابايى تابيعات، بالىق شارۋاشىلىعى جانە ساياباقتار دەپارتامەنتى الىپ كەتتى.
بۇعان دەيىن ميسسيسيپي شتاتىنىڭ بيلىگى جول اپاتىنان كەيىن قاشىپ كەتكەن زەرتحانالىق مايمىلدى ىزدەۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.
اقپاراتقا سايكەس، لۋيزيانا شتاتىنداعى تۋلەين ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۇلتتىق بيومەديتسينالىق ورتالىعىنان كەلگەن رەزۋس-ماكاكالار س گەپاتيتى جانە Covid-19 سياقتى بىرنەشە ۆيرۋستى جۇقتىرعان، سوندىقتان ادامدار ءۇشىن قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا