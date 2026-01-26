امەريكالىق الپينيست تايۆانداعى ەڭ بيىك عيماراتقا ارقانسىز ورمەلەپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق الپينيست الەكس حوننولد تايۆانداعى ەڭ بيىك «Taipei 101» عيماراتىنا قاۋىپسىزدىك ارقانىنسىز ەكسترەمالدى تۇردە ورمەلەپ شىعىپ، ءزاۋلىم نىساندى باعىندىردى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ول 508 مەترلىك (101 قاباتتى) عيماراتقا 91 مينۋتتا ورمەلەپ شىققان. ونىڭ بيىككە ورلەۋىن مىڭداعان كورەرمەن تاماشالادى. الپينيستىڭ بيىككە كوتەرىلۋى Netflix ارقىلى تىكەلەي كورسەتىلدى جانە وعان عيمارات باسشىلىعى مەن قالا بيلىگى رۇقسات بەردى.
حوننولد عيماراتتىڭ ءبىر بۇرىشىنا شىعىپ، اياعىن L ءتارىزدى ەتىپ، كىشكەنە شىعىڭقى جەرلەرگە تىرەدى. كەيبىر جەرلەردە قاسبەتتىڭ دەكوراتيۆتى ەلەمەنتتەرىن اينالىپ وتۋگە تۋرا كەلدى.
ورمەلەۋدىڭ ەڭ قيىن بولىگى عيماراتقا ەرەكشە سيلۋەت بەرەتىن «بامبۋك قوراپتارى» دەپ اتالاتىن ورتاڭعى بولىكتىڭ 64 قاباتى بولدى. بۇل اۋماق ءارقايسىسى 8 دەڭگەيدەن تۇراتىن سەگىز سەگمەنتكە بولىنگەن: تىك كوتەرىلەتىن اۋماقتاردا بالكوندار بار، ول بۇل جەرلەردە قىسقا ءۇزىلىس جاسادى.
الپينيست كوتەرىلگەننەن كەيىن مۇنى «تايبەيدى كورۋدىڭ تاماشا ءتاسىلى» دەپ اتاپ، بۇعان دەيىن عيماراتقا زاڭسىز ورمەلەۋدى ويلاعانىن، ءبىراق ۇيىمداعى ادامدارعا قۇرمەت رەتىندە بۇل يدەيادان باس تارتقانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، «تايپەي 101» 2004-2010 -جىلدار ارالىعىندا الەمدەگى ەڭ بيىك عيمارات بولدى. بۇل تيتۋل قازىرگى ۋاقىتتا دۋبايداعى بۋردج حاليفاعا تيەسىلى. 2004 -جىلى تايۆانداعى ءزاۋلىم عيماراتقا «فرانسۋزدىق ورمەكشى ادام» دەگەن اتپەن تانىمال الپينيست الەن روبەرت كوتەرىلدى. الايدا ول قاۋىپسىزدىك تورىن قولداندى.