ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:40, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    امەريكاداعى شاتداۋن اياقتالدى: ترامپ بيۋدجەتكە قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇرىن كونگرەستىڭ ەكى پالاتاسى دا ماقۇلداعان الداعى ەكى ايعا ارنالعان بيۋدجەت جوباسىنا قول قويدى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Шатдаун в Америке завершен: Трамп подписал бюджет
    فوتو: x.com/WhiteHouse

    فەدەرالدى ۇكىمەت ەندى 43 كۇندىك ۇزىلىستەن كەيىن جۇمىسقا ورالا الادى. بۇل ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ ۇزاق شاتداۋن بولدى.

    جوبانى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ 222 مۇشەسى قولدادى، ونى ماقۇلداۋ ءۇشىن كوپشىلىكتىڭ داۋىس بەرۋى عانا قاجەت بولدى. بيۋدجەت جوباسى بۇعان دەيىن ا ق ش سەناتىندا ماقۇلدانعان بولاتىن.

    سارسەنبىدە قابىلدانعان بيۋدجەت زاڭ جوباسى فەدەرالدى ۇكىمەتكە تاعى ەكى ايدان استام ۋاقىت، ياعني 2026 -جىلدىڭ 30-قاڭتارىنا دەيىن جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    قابىلدانعان بيۋدجەت جوباسى بارلىق فەدەرالدى دەپارتامەنت پەن اگەنتتىكتەردىڭ جۇمىسىن قايتا باستايتىنىنا جانە 2026 -جىلدىڭ 30-قاڭتارىنا دەيىن قارجىلاندىرىلاتىنىنا كەپىلدىك بەرەدى. بۇل سونداي-اق جۇمىستى توقتاتۋ سالدارىنان فەدەرالدى قىزمەتكەرلەردى جۇمىستان بوساتۋ جانە جۇمىستان شىعارۋ توقتاتىلاتىنىن بىلدىرەدى.

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار