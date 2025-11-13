امەريكاداعى شاتداۋن اياقتالدى: ترامپ بيۋدجەتكە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇرىن كونگرەستىڭ ەكى پالاتاسى دا ماقۇلداعان الداعى ەكى ايعا ارنالعان بيۋدجەت جوباسىنا قول قويدى، دەپ حابارلايدى BBC.
فەدەرالدى ۇكىمەت ەندى 43 كۇندىك ۇزىلىستەن كەيىن جۇمىسقا ورالا الادى. بۇل ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ ۇزاق شاتداۋن بولدى.
جوبانى وكىلدەر پالاتاسىنىڭ 222 مۇشەسى قولدادى، ونى ماقۇلداۋ ءۇشىن كوپشىلىكتىڭ داۋىس بەرۋى عانا قاجەت بولدى. بيۋدجەت جوباسى بۇعان دەيىن ا ق ش سەناتىندا ماقۇلدانعان بولاتىن.
سارسەنبىدە قابىلدانعان بيۋدجەت زاڭ جوباسى فەدەرالدى ۇكىمەتكە تاعى ەكى ايدان استام ۋاقىت، ياعني 2026 -جىلدىڭ 30-قاڭتارىنا دەيىن جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قابىلدانعان بيۋدجەت جوباسى بارلىق فەدەرالدى دەپارتامەنت پەن اگەنتتىكتەردىڭ جۇمىسىن قايتا باستايتىنىنا جانە 2026 -جىلدىڭ 30-قاڭتارىنا دەيىن قارجىلاندىرىلاتىنىنا كەپىلدىك بەرەدى. بۇل سونداي-اق جۇمىستى توقتاتۋ سالدارىنان فەدەرالدى قىزمەتكەرلەردى جۇمىستان بوساتۋ جانە جۇمىستان شىعارۋ توقتاتىلاتىنىن بىلدىرەدى.
President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown.— The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025
Let's get our country WORKING again. 🇺🇸 pic.twitter.com/QJqX90k9sC