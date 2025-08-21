امەريكاعا كىرۋ تالاپتارى قاتاڭداتىلدى
استانا. KAZINFORM - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ازاماتتىق جانە يمميگراتسيالىق قىزمەتى (USCIS) تۇراقتى تۇرۋعا، ازاماتتىق الۋعا نەمەسە ەلگە كىرۋگە ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار ءتىزىمىن جاڭارتتى.
ەندى بارلىق كەلۋشىلەر انتيامەريكالىق كوزقاراستار مەن ارەكەتتەر ءۇشىن تەكسەرىلەدى.
USCIS ەندى ەلگە كىرۋ تۋرالى وتىنىشتەردى قاراۋ كەزىندە انتيامەريكالىق جانە انتيسەميتتىك كوزقاراستاردى، اسىرەسە انتيسەميتتىك لاڭكەستىك ۇيىمدارمەن بايلانىستاردى ىلگەرىلەتۋدى نەمەسە قولداۋدى «وتە جاعىمسىز فاكتور» رەتىندە قاراستىرادى. سونىمەن بىرگە اگەنتتىك قۇجاتتا انتيامەريكالىق كوزقاراستاردىڭ ناقتى نەدەن تۇراتىنىن كورسەتپەيدى.
The Wall Street Journal دىڭ جازۋىنا قاراعاندا، بۇل «قىرعي- قاباق سوعىس» كەزىندەگى، كوممۋنيستىك پارتيا مۇشەلەرىنىڭ ەلگە كىرۋىنە تىيىم سالىنعان كەزدەگى نورمالارعا وتە ۇقساس.
تەرىس فاكتورلارعا ءداستۇرلى تۇردە اۋىر قىلمىستار، ناشاقورلىق، ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ۇنەمى بۇزۋ جاتادى. جوعارى ءبىلىم، تۇراقتى جۇمىس تاجىريبەسى، وتباسى مۇشەلەرىنە قامقورلىق، قوعامدىق ومىرگە قاتىسۋ وڭ فاكتورلار بولىپ تابىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش 6000 نان استام حالىقارالىق ستۋدەنتتىك ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى.