امەريكا كينو جۇلدىزدارى ج ي جاساعان اكتريسادان قورقىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - گولليۆۋد كينوجۇلدىزدارى مەن كاسىبي ۇيىمدار جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان العاشقى اكتريسالاردىڭ ءبىرىنىڭ پايدا بولۋىنا اشۋلى رەاكسيا ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
ولار ناعىز اكتەرلەردىڭ جۇمىسى نەگىزىندە ۇيرەتىلگەن مۇنداي كومپيۋتەرلىك مودەلدەر بۇگىنگى كينويندۋسترياعا قاۋىپ توندىرەدى دەپ الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
تيللي نورۆۋدتىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى سۋرەتتەرىنە قاراپ، ونى قاراپايىم جاس اكتريسا دەپ ويلاۋىڭىز مۇمكىن. ءبىراق شىن مانىندە، ونىڭ ءارتۇرلى دەكوراتسيالارداعى سۋرەتتەرى مەن كومەديالىق سيۋجەتتەرى تولىعىمەن جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان. ونى جاساۋشىلار قارا شاشتى ايەلدى «كورشىنى ەسكە تۇسىرەتىن بويجەتكەن» دەپ سيپاتتايدى.
- مەنى ي ي جاراتسا دا، مەنىڭ قازىرگى سەزىمدەرىم وتە شىنايى. مەن كەلەسى نارسەنى اسىعا كۇتەمىن، - دەپ جازدى تيلليدىڭ اۆتورلارى ونىڭ اتىنان.
ولار اكتەرلىك اگەنتتىكتەرمەن ج ي اكتريساسىنىڭ كينو جانە تەلەجوبالارعا قاتىسۋى تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن قوسىپ ءوتتى.
تيلليدىڭ پايدا بولۋىنا نيدەرلاند اكتريساسى جانە كوميك ەلين ۆان دەر ۆەلدەن مەن ونىڭ Particle6 كومپانياسى جول سالدى. حابارلامالارعا قاراعاندا، ول نورۆۋدتىڭ «كەلەسى سكارلەتت يوحانسسون» بولعانىن قالايدى. ۆان دەر ۆەلدەن سونىمەن قاتار گولليۆۋد ستۋديالارى مەن اكتەرلىك اگەنتتىكتەر جي سالاسىندا جارياسىن جۇمىس ىستەپ جاتقانىن مالىمدەدى جانە الداعى ايلاردا وسى تەحنولوگيانى قولداناتىن ءىرى جوبالار تۋرالى جاريالاۋعا ۋادە بەردى.
تيللي نورۆۋدتى گولليۆۋدتا دۇشپاندىقپەن قارسى الدى. كينواكتەرلەر گيلدياسى جانە تەلە جانە راديوارتىستەر فەدەراتسياسى (SAG- AFTRA) وسى ماسەلە بويىنشا ارنايى مالىمدەمە جاسادى.
- [نورۆۋد] - اكتريسا ەمەس، ول كوپتەگەن كاسىبي ورىنداۋشىلاردىڭ شىعارمالارى نەگىزىندە دايىندالعان، كومپيۋتەرلىك باعدارلاما ارقىلى جاسالعان كەيىپكەر، - دەلىنگەن حابارلامادا. ونىڭ جۇمىستا قولدانۋعا بولاتىن ومىرلىك تاجىريبەسى جوق. وندا ۋايىم جوق. ءبىزدىڭ باقىلاۋلارىمىزعا قاراعاندا، اۋديتوريانى ادامنىڭ قاتىسۋىنسىز كومپيۋتەر جاساعان مازمۇن قىزىقتىرمايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سوڭعى ۋاقىتتا امەريكالىق ويىن-ساۋىق يندۋسترياسى جاساندى ينتەللەكتتىڭ دامۋىنا، ونىڭ ىشىندە كومپيۋتەرلىك الگوريتمدەر ناقتى اكتەرلەر، رەجيسسەرلەر جانە سۋرەتشىلەردىڭ جۇمىسىنىڭ نەگىزىندە ۇيرەتىلەتىنىنە قاتىستى ەرەكشە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر.
ەكى جىل بۇرىن گولليۆۋدتا ەرەۋىل باستالىپ، تەليەۆيزيالىق جنە كينوكومپانيالار يەلەرى كاسىپقويلاردى ءجي توندىرىپ تۇرعان قاۋىپتەن قورعاۋعا ۋادە بەردى. SAG- AFTRA ءوز مالىمدەمەسىندە تيللي نورۆۋدتى پايدالانۋ سول كەزدەگى كەلىسىمدەردى بۇزۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كاسىپوداق مالىمدەمەسىندە نورۆۋدتىڭ پايدا بولۋى ەشقانداي ماسەلەنى شەشپەيدى، كەرىسىنشە جاڭاسىن جاسايدى - «اكتەرلەردى جۇمىستان ايىراتىنى، ورىنداۋشىلاردىڭ ءال-اۋقاتىنا قاۋىپ توندىرەتىنى جانە ادامنىڭ ونەر سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىن تومەندەتەتىنى» ايتىلعان.
اكتەرلار نە ايتىپ جاتىر.
گولليۆۋد جۇلدىزدارى بۇل ماسەلەگە قاتىستى قاتتىراق پىكىر ءبىلدىردى.
«امەريكاندىق ءبالىش» فيلمدەرى جانە «قىزعىلت سارى - ماۋسىم حيتى»، «ماترەشكا» جانە «پوكەرفەيس» سەريالدارىنىڭ جۇلدىزى، اكتريسا ناتاشا ليونن تيللي نورۆۋدپەن جۇمىس ىستەۋگە كەلىسەتىن كەز كەلگەن ادامعا بويكوت جاريالاۋعا شاقىردى.
- ەگەر قانداي دا ءبىر اكتەرلىك اگەنتتىك مۇنى جاساسا، بارلىق كاسىبي قاۋىمداستىقتار ولارعا بويكوت جاريالاۋى كەرەك، - دەپ مالىمدەدى ليونن.
تاعى ءبىر تانىمال اكتريسا ەميلي بلانت Variety پودكاستىندا ج ي اكتريساسىنىڭ پايدا بولۋى ونى شىنىمەن قورقىتقانىن مويىندادى.
- بۇل شىنىمەن ج ي ما؟ و، قۇدايىم، وندا ءبارىمىزدىڭ سوڭىمىز جەتتى. بۇل شىنىمەن دە وتە-وتە قورقىنىشتى. قۇرمەتتى اكتەرلىك اگەنتتىكتەر، بۇلاي ەتپەڭىز! وتىنەمىن، توقتاتىڭىز! ءبىزدىڭ ادامي قارىم-قاتىناسىمىزدى ۇزبەڭىز، - دەدى ول تيللي نورۆۋدتىڭ بەينەلەرىنىڭ ءبىرىن كورگەن سوڭ.
ءبىراق گولليۆۋدتىڭ باستى جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى ۆۋپپي گولدبەرگ The View تەلەباعدارلاماسىندا كورەرمەندەر شىنايى اكتەرلەر مەن كومپيۋتەر جاساعان اكتەرلەر اراسىنداعى ايىرماشىلىقتى ءارقاشان ايىرا الاتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەلىك، مەملەكەت باسشىسى جاڭا تەحنولوگيانى ادامزات يگىلىگىنە پايدالانۋدى باستى مىندەت رەتىندە اتادى.