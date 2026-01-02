گامبيا جاعالاۋىندا 200 ميگرانت مىنگەن كەمە اۋدارىلدى
استانا. KAZINFORM - گامبيا جاعالاۋىندا شامامەن 200 ميگرانت مىنگەن كەمە اۋدارىلىپ، كەمىندە جەتى ادام قازا تاپتى، ونداعان ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا سارسەنبى كۇنى ءتۇن ورتاسىندا ەلدىڭ سولتۇستىك جاعالاۋ ايماعىندا بولعان. كەيىنىرەك كەمە قۇمدى قايراڭنان تابىلعان. بۇل تۋرالى گامبيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى مالىمدەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا 96 ادام قۇتقارىلعان، قالعان جولاۋشىلاردى ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، قازا تاپقانداردىڭ ءبىرقاتارى گامبيا ازاماتتارى ەمەس.
الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، ميگرانتتار ەۋروپاعا جەتۋدى كوزدەپ، يسپانياعا تيەسىلى قانار ارالدارى باعىتىمەن جولعا شىققان. سوڭعى جىلدارى گامبيا باتىس افريكا ەلدەرىنەن شىققان زاڭسىز ميگرانتتار مەن باسپانا ىزدەۋشىلەر ءۇشىن قانار ارالدارىنا، ودان ارى ەۋروپا قۇرلىعىنا وتەتىن نەگىزگى باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا سەنەگال جاعالاۋىندا ميگرانتتار مىنگەن قايىق سۋعا باتىپ كەتتى.