گامبۋرگتە ەلبادا الىپ مۇز تاۋلار ءۇيىلىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - گامبۋرگ ماڭىنداعى ەلبادا بيىكتىگى ون مەترگە دەيىن جەتەتىن مۇز «ايسبەرگتەرى» پايدا بولدى، دەپ حابارلايدى BILD.
گامبۋرگتە قىستىڭ سيرەك كەزدەسەتىن كورىنىسىن تاماشالاۋعا بولادى. الىپ مۇز كەسەكتەرى ءبىرىنىڭ ۇستىنە ءبىرى ءۇيىلىپ، كەي جەرلەردە بيىكتىگى ون مەترگە دەيىن جەتكەن. بۇل جاعداي جىلىمىق باستالعانىنا قاراماستان بولىپ وتىر. وزەننىڭ كەيبىر بولىكتەرى ءىس جۇزىندە وتۋگە جارامسىز كۇيگە تۇسكەن.
قازىرگى ۋاقىتتا ەلبا وزەنىندە تاۋلىك بويى التى مۇزجارعىش كەمە جۇمىس ىستەپ جاتىر. سۋ جانە كەمە قاتىناسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى اندرەاس شۋلستىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قۇبىلىس مۇندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان. ەرەكشە كورىنىس كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋدارۋدا: ادامدار جاعالاۋدان مۇز تاۋلارىن سۋرەتكە ءتۇسىرىپ جاتىر، ال باياۋ قوزعالعان كولىكتەر جولدا كەپتەلىستەر تۋىنداتا باستاعان.
18-قاڭتار كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى مينۋس 10 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، ەلبانىڭ سۋ اعىنى سەكۋندىنا شامامەن 300 تەكشە مەترگە دەيىن ازايعان. بۇل مۇزدىڭ وزدىگىنەن قوزعالىپ كەتۋى ءۇشىن جەتكىلىكسىز: مۇز وزەننىڭ تۇبىندە پايدا بولىپ، كەيىن قالقىپ شىعىپ، سۋ بەتىن تولىقتاي بوگەپ قالعان.