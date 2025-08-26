ق ز
    گامبۋرگ پورتىندا ءىرى ءورت شىعىپ، گاز باللوندارى جارىلدى

    استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ گامبۋرگ قالاسىنىڭ فەددەل اۋدانىندا پورت ماڭىنداعى قويمادا ءىرى ءورت شىقتى. وندا اۆتوكولىكتەر ساقتالعان، دەپ حابارلايدى BILD.

    В Гамбурге вспыхнул сильный пожар в порту
    Фото: https://t.me/BILD_Russian/25000

    كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، پورت اۋدانىندا گاز باللوندارى جارىلىپ، قالىڭ ءتۇتىن كوككە كوتەرىلگەن. قالا ءۇستىن باسقان ءتۇتىن بىرنەشە شاقىرىم قاشىقتىقتان دا بايقالادى.

    وقيعا ورنىنا بىرنەشە ءورت ءسوندىرۋ بريگاداسى مەن اۆتوساتىلار جۇمىلدىرىلدى. قاتتى ءتۇتىن كورشى كاسىپورىندارعا تارادى.

    پوليسيا ۋاقىتشا A1 اۆتوماگيسترالىن ەكى باعىتتا جاۋىپ تاستادى، سەبەبى جارىلىستان كەيىنگى مەتالل سىنىقتارى جولعا شاشىلىپ، كەيبىر كولىكتەرگە تۇسكەن.

    ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.

