ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:40, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5

    امبەباپ بانكتەرگە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى بەرىلمەك

    استانا. KAZINFORM - امبەباپ بانكتەرگە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى بەرىلمەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا بانك قىزمەتى تۋرالى زاڭ جوباسىن تانىستىرعان قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ايتتى.

    فوتو: Pexels

    - قارجىلاندىرۋدىڭ بالاما تەتىكتەرىن دامىتۋ ءۇشىن امبەباپ بانكتەرگە قولدا بار ليتسەنزيا اياسىندا يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعىن بەرۋ كوزدەلەدى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نورمالار بانكتەرگە جەكە بانكتى قۇرماي، ءوز قۇرىلىمىندا ارنايى بولىمشەلەر قۇرۋ ارقىلى يسلامدىق ونىمدەردى ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    - زاڭ جوباسىندا يسلامدىق قىزمەتتى ۇيىمداستىرۋشىلىق تۇرعىدان وقشاۋلاۋ، اكتيۆتەر مەن مىندەتتەمەلەردى بولەك ەسەپكە الۋ جانە باسقارۋ، جەكە قىزمەتكەرلەردى ءبولۋ، سونداي-اق قارجى ونىمدەرىن بەكىتەتىن جانە اۋديت جۇرگىزەتىن شاريعاتقا سايكەستىك جونىندەگى كەڭەستىڭ بولۋى كوزدەلگەن، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.

    بۇعان دەيىن ەل اۋماعىندا سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىنىڭ اينالىمىنا رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
