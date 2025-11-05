امبەباپ بانكتەرگە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى بەرىلمەك
استانا. KAZINFORM - امبەباپ بانكتەرگە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى بەرىلمەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا بانك قىزمەتى تۋرالى زاڭ جوباسىن تانىستىرعان قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ايتتى.
- قارجىلاندىرۋدىڭ بالاما تەتىكتەرىن دامىتۋ ءۇشىن امبەباپ بانكتەرگە قولدا بار ليتسەنزيا اياسىندا يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعىن بەرۋ كوزدەلەدى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نورمالار بانكتەرگە جەكە بانكتى قۇرماي، ءوز قۇرىلىمىندا ارنايى بولىمشەلەر قۇرۋ ارقىلى يسلامدىق ونىمدەردى ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- زاڭ جوباسىندا يسلامدىق قىزمەتتى ۇيىمداستىرۋشىلىق تۇرعىدان وقشاۋلاۋ، اكتيۆتەر مەن مىندەتتەمەلەردى بولەك ەسەپكە الۋ جانە باسقارۋ، جەكە قىزمەتكەرلەردى ءبولۋ، سونداي-اق قارجى ونىمدەرىن بەكىتەتىن جانە اۋديت جۇرگىزەتىن شاريعاتقا سايكەستىك جونىندەگى كەڭەستىڭ بولۋى كوزدەلگەن، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.
بۇعان دەيىن ەل اۋماعىندا سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىنىڭ اينالىمىنا رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.