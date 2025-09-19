ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    امانتاي قاجى كوپىرگە «اتتان» دەپ جازۋ جازعانى ءۇشىن ايىپپۇل ارقالادى

    الماتى. KAZINFORM - ەلگە ەرەكشە ۇراندارىمەن تانىلعان امانتاي قاجى جاڭعىرتۋدان وتكەن سەيفۋللين مەن رايىمبەك باتىر كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىنداعى كوپىردە «اتتان» ءسوزىن جازعان.

    «Аттан»: Амантай қажы көпірге жазу сызғаны үшін айыппұл арқалады
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان كادر

    ونىڭ بۇل ارەكەتىن الماتىلىق تۇرعىن ءتۇسىرىپ الىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالادى.

    الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەك بويىنشا قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا قاجەتتى شارالاردى جۇرگىزگەنىن حابارلادى.

    - قۇقىق بۇزۋشى قالانى اباتتاندىرۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ونىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە وتكىزىلدى. قالامىزدىڭ كوشەلەرىنىڭ ساقتالۋى مەن تازالىعى - بارشامىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز ەكەنىن ەسكە سالامىز. ءبىز بىرگە ارەكەت ەتۋ ارقىلى الماتىنىڭ تازالىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتە الامىز، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.

    ەسكە سالايىق، بيىل شىلدە ايىندا الماتى پوليتسياسى امانتاي قاجى اسىلبەككە قاتىستى ءىس قوزعاعان بولاتىن.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار