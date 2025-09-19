امانتاي قاجى كوپىرگە «اتتان» دەپ جازۋ جازعانى ءۇشىن ايىپپۇل ارقالادى
الماتى. KAZINFORM - ەلگە ەرەكشە ۇراندارىمەن تانىلعان امانتاي قاجى جاڭعىرتۋدان وتكەن سەيفۋللين مەن رايىمبەك باتىر كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىنداعى كوپىردە «اتتان» ءسوزىن جازعان.
ونىڭ بۇل ارەكەتىن الماتىلىق تۇرعىن ءتۇسىرىپ الىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالادى.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەك بويىنشا قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا قاجەتتى شارالاردى جۇرگىزگەنىن حابارلادى.
- قۇقىق بۇزۋشى قالانى اباتتاندىرۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ونىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە وتكىزىلدى. قالامىزدىڭ كوشەلەرىنىڭ ساقتالۋى مەن تازالىعى - بارشامىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز ەكەنىن ەسكە سالامىز. ءبىز بىرگە ارەكەت ەتۋ ارقىلى الماتىنىڭ تازالىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتە الامىز، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
ەسكە سالايىق، بيىل شىلدە ايىندا الماتى پوليتسياسى امانتاي قاجى اسىلبەككە قاتىستى ءىس قوزعاعان بولاتىن.
اۆتور
دوسبول اتاجان