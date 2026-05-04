الدىمىزعا قازاقستاندى زاماناۋي سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندە ءورشىل ماقسات قويدىق - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جيىندا سويلەگەن سوزىندە الەم تەحنولوگيالىق ترانسفورماتسيانىڭ مۇلدەم جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقانىنا نازار اۋداردى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى وزگەرىستەر XIX- XX عاسىرلارداعى يندۋستريالىق ريەۆوليۋتسيامەن سالىستىرۋعا كەلمەيدى. ويتكەنى ونىڭ جىلدامدىعى مەن اۋقىمدىلىعى سونشالىق، فيزيكالىق بولمىس پەن سيفرلىق كەڭىستىك اراسىنداعى شەكارا جويىلىپ بارادى.
- جاساندى ينتەللەكت جاھاندىق ەكونوميكانىڭ باستى ارقاۋى، ال ۇلكەن دەرەكتەر قورى اسا ماڭىزدى رەسۋرس سانالا باستادى. سوندىقتان قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى اسا ماڭىزدى ستراتەگيالىق باعىت رەتىندە قاراستىرادى. الدىمىزعا قازاقستاندى زاماناۋي سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ جونىندە ءورشىل ماقسات قويدىق. ءتيىستى ينستيتۋتسيونالدىق العىشارتتار مەن بازالىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستى. ەندى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىنا ەنگىزۋىمىز قاجەت. بۇل رەتتە «تەحنولوگيالىق ساقتىق شارالارىن» باسشىلىققا الىپ، ۇلتتىق مۇددەنى دە ۇمىتپاعان ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت ۇكىمەتكە سيفرلىق ەكونوميكانىڭ ءى ج ءو-گە اسەرىن باعالاۋ بويىنشا ۇسىنىستار ەنگىزۋدى تاپسىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، جاڭا تەحنولوگيالىق پاراديگماعا كوشۋ ءۇشىن قازىرگى جاعدايعا وبەكتيۆتى، شىنايى باعا بەرۋ قاجەت.
- سيفرلىق ەكونوميكا تۋرالى تۇجىرىمداما ءالى تولىق جاساقتالماعان، قولدانىستاعى ادىستەمە ءبىر ىزگە تۇسپەگەن. ىشكى جالپى ءونىمدى بەس پايىزعا جەتكىزۋ تۋرالى ايتقاندا، ناقتى ەكونوميكا سەكتورىنداعى ءوسىم مەن يننوۆاتسيا ناتيجەسىندەگى تابىستىڭ ارا جىگىن اجىراتا ءبىلۋ كەرەك. جالپىلاما كورسەتكىشتەر كوبىنە جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ەمەس، الدامشى كورىنىس قالىپتاستىرىپ جاتادى. سوندىقتان بۇل سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ەل ەكونوميكاسىنا قوسقان ناقتى ۇلەسىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى. ۇكىمەت ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، سيفرلىق ەكونوميكانىڭ ءى ج ءو-گە اسەرىن باعالاۋ بويىنشا ۇسىنىستار ەنگىزگەنى ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.