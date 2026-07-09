ۆاليۋتانىڭ 9-شىلدەدەگى باعامى قانداي
استانا. قازاقپارات – 9-شىلدەدە استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.
استانادا:
• ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 466,01 تەڭگە، ساتۋ - 472,99 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,03 تەڭگە، ساتۋ - 542,99 تەڭگە؛
• رۋبل: 5,65- 5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
الماتىدا:
• ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 469,45 تەڭگە، ساتۋ - 471,97 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,67 تەڭگە، ساتۋ - 535,71 تەڭگە؛
• رەسەي رۋبلى: ساتىپ الۋ - 5,79 تەڭگە، ساتۋ - 5,94 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
• ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 469,63 تەڭگە، ساتۋ - 471,75 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,09 تەڭگە، ساتۋ - 540,71 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 5,88 تەڭگە.
بۇگىنگى رەسمي باعامعا سايكەس:
• 1 ا ق ش دوللارى - 467,98 تەڭگە؛
• 1 ەۋرو - 533,87 تەڭگە؛
• 1 رۋبل - 6,11 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 8-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 467,98 تەڭگەگە ءتۇسىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 2,76 تەڭگە ارزانداعان ەدى.