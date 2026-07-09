KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۆاليۋتانىڭ 9-شىلدەدەگى باعامى قانداي

    استانا. قازاقپارات – 9-شىلدەدە استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.

    9 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    فوتو: freepik

    استانادا:

    • ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 466,01 تەڭگە، ساتۋ - 472,99 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,03 تەڭگە، ساتۋ - 542,99 تەڭگە؛

    • رۋبل: 5,65- 5,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    الماتىدا:

    • ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 469,45 تەڭگە، ساتۋ - 471,97 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,67 تەڭگە، ساتۋ - 535,71 تەڭگە؛

    • رەسەي رۋبلى: ساتىپ الۋ - 5,79 تەڭگە، ساتۋ - 5,94 تەڭگە.

    شىمكەنتتە:

    • ا ق ش دوللارى: ساتىپ الۋ - 469,63 تەڭگە، ساتۋ - 471,75 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,09 تەڭگە، ساتۋ - 540,71 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 5,88 تەڭگە.

    بۇگىنگى رەسمي باعامعا سايكەس:

    • 1 ا ق ش دوللارى - 467,98 تەڭگە؛

    • 1 ەۋرو - 533,87 تەڭگە؛

    • 1 رۋبل - 6,11 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 8-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 467,98 تەڭگەگە ءتۇسىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 2,76 تەڭگە ارزانداعان ەدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور