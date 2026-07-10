ۆاليۋتانىڭ 10-شىلدەدەگى باعامى قانداي
استانا. KAZINFORM - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.
استاناداعى ورتاشا باعام:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 464,99 تەڭگە، ساتۋ - 471,93 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,03 تەڭگە، ساتۋ - 541,96 تەڭگە؛
• رۋبل: 5,74-6,05 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
• اقش دوللارى: ساتىپ الۋ - 466,94 تەڭگە، ساتۋ - 469,38 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,56 تەڭگە، ساتۋ - 545,41 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,79 تەڭگە، ساتۋ - 5,93 تەڭگە.
شىمكەنتتەگى باعام:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 467,31 تەڭگە، ساتۋ - 469,33 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,92 تەڭگە، ساتۋ - 539,81 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,79 تەڭگە، ساتۋ - 5,87 تەڭگە.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 10-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس: 1 دوللار - 467,98 تەڭگە، 1 ەۋرو - 533,88 تەڭگە، 1 رۋبل - 6,14 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 9-شىلدەدە قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 467,41 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 0,86 تەڭگە تومەندەدى.