KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۆاليۋتانىڭ 10-شىلدەدەگى باعامى قانداي

    استانا. KAZINFORM - استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندەگى دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 июля
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    استاناداعى ورتاشا باعام:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 464,99 تەڭگە، ساتۋ - 471,93 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,03 تەڭگە، ساتۋ - 541,96 تەڭگە؛

    • رۋبل: 5,74-6,05 تەڭگە ارالىعىندا.

    الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    • اقش دوللارى: ساتىپ الۋ - 466,94 تەڭگە، ساتۋ - 469,38 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,56 تەڭگە، ساتۋ - 545,41 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,79 تەڭگە، ساتۋ - 5,93 تەڭگە.

    شىمكەنتتەگى باعام:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 467,31 تەڭگە، ساتۋ - 469,33 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,92 تەڭگە، ساتۋ - 539,81 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,79 تەڭگە، ساتۋ - 5,87 تەڭگە.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 10-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس: 1 دوللار - 467,98 تەڭگە، 1 ەۋرو - 533,88 تەڭگە، 1 رۋبل - 6,14 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 9-شىلدەدە قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 467,41 تەڭگە بولىپ، الدىڭعى كۇنمەن سالىستىرعاندا 0,86 تەڭگە تومەندەدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور