ۆاليۋتا نارىعىنداعى احۋال: تەڭگە جەلتوقساندا نىعايدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى جەلتوقسان ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 505,73 تەڭگەگە دەيىن 1,3 پايىزعا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانكتىڭ ۆاليۋتا نارىعىنا قاتىستى اقپاراتتىق حابارلاماسىندا ايتىلعان.
قازاقستان قور بيرجاسىنداعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ ورتاشا كۇندىك كولەمى ءبىر اي ىشىندە 280 ميلليون ا ق ش دوللارىنان 359 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىن ارتتى. جەلتوقسان ايىنداعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ جالپى كولەمى 7,9 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
جالپى 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 525,10 تەڭگەدەن 505,73 تەڭگەگە دەيىن نىعايىپ، جىلدىق ءوسىم 3,7 پايىزدى قۇرادى. ۆاليۋتا نارىعىنداعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ جيىنتىق كولەمى جىلدىق ەسەپپەن 15 پايىزعا ۇلعايىپ، 63 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتكەن.
رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە ترانسفەرتتەردى قامتاماسىز ەتۋ جانە «تالدىقورعان - ءۇشارال» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋ جونىندەگى ينفراقۇرىلىمدىق جوبانى قارجىلاندىرۋ ماقساتىندا 2025-جىلعى جەلتوقساندا ۇلتتىق قوردان 400 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ۆاليۋتا ساتىلعان. بۇل جالپى ساۋدا كولەمىنىڭ شامامەن 5 پايىزىنا نەمەسە كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 18 ميلليون ا ق ش دوللارىنا تەڭ. جالپى العاندا، 2025-جىلى ۇلتتىق قوردان 8,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا ۆاليۋتا ساتىلدى.
ۇكىمەتتىڭ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە ترانسفەرتتەردى كونۆەرتاتسيالاۋ جونىندەگى الدىن الا بولجامدى وتىنىمدەرىنە سايكەس، 2026-جىلعى قاڭتار ايىندا ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قوردان 350-450 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ۆاليۋتا ساتادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
- اينالاۋ وپەراتسيالارى اياسىندا جەلتوقسان ايىندا 475 ميلليارد تەڭگە الىندى. 2025-جىلى التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنەن اينالۋ وپەراتسيالارى ارقىلى ساتىلعان ۆاليۋتانىڭ كولەمى 7 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
2025-جىلى الىنباي قالعان وتىمدىلىكتى ەسكەرە وتىرىپ، اينالاۋ وپەراتسيالارى مەن مەملەكەتتىڭ باسىم قۇقىقتى جۇزەگە اسىرۋىنان تۋىندايتىن بولجامدى ەميسسيانى بەيتاراپتاندىرۋ، سونداي-اق التىن باعاسىنىڭ ەلەۋلى ءوسۋى اياسىندا 2026-جىلعى ءبىرىنشى توقساندا شامامەن 1,1 تريلليون تەڭگە بالاماسىندا شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قور قاراجاتىمەن وپەراتسيالار جۇرگىزۋ كەزىندە جانە اينالاۋ تەتىگىن ىسكە اسىرۋ بارىسىندا نارىقتىق بەيتاراپ قاعيداتتى ۇستاناتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل شەتەل ۆاليۋتاسىن تۇراقتى ءارى بىركەلكى ساتۋدى كوزدەيدى.
جەلتوقسان ايىندا ۇلتتىق بانك ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسيا جۇرگىزگەن جوق. سونىمەن قاتار كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنىڭ ۆاليۋتالىق ءتۇسىمىنىڭ ءبىر بولىگىن مىندەتتى ساتۋ نورماسى اياسىندا وتكەن ايدا شامامەن 315 ميلليون ا ق ش دوللارى ساتىلعان.
ب ج ز ق ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرىنىڭ ۇلەسى 40 پايىزدان جوعارى ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ جانە بۇرىن جاريالانعان جوسپارعا سايكەس، جەلتوقسان ايىندا زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىنە ا ق ش دوللارىن ساتىپ الۋ جۇرگىزىلگەن جوق. قاڭتار ايىندا دا ۆاليۋتا ساتىپ الۋ جوسپارلانبايدى.
ۇلتتىق بانك ۆاليۋتا نارىعىندا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيالار تۋرالى اقپاراتتى اشىق تۇردە جاريالاۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى. قىسقامەرزىمدى كەزەڭدە تەڭگە باعامىنىڭ ديناميكاسى نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ كۇتۋلەرىنە، توقساندىق سالىق تولەمدەرىنە، الەمدىك نارىقتارداعى جاعدايعا جانە گەوساياسي احۋالعا بايلانىستى بولماق. ۇلتتىق بانك التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان يكەمدى ايىرباس باعامى رەجيمىن ۇستانۋدى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك زەينەتاقى جيناعىنا قاتىستى كەڭەس بەردى.