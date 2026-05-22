دەمالىستا كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 23-25-مامىر كۇنگى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى.
ال شىعىس وڭىرلەردە تۇنگى ۋاقىتتا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر مەن قار) ساقتالادى.
23-مامىر كۇنى تۇركىستان، الماتى جانە جامبىل وبلىستارىندا جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسىپ، ەكپىندى جەل سوعادى. 24-25 مامىردا وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا ۇلاسۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماقتارىندا كوبىنە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى. ەل بويىنشا جەل كۇشەيەدى، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال. تۇنگى جانە تاڭعى ساعاتتاردا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-شىعىستا، شىعىستا جانە ورتالىق وڭىرلەردە تۇندە 1-3 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى.
قازاقستان بويىنشا كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى:
باتىستا +28…+35°س دەيىن،
سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا +20…+32°س دەيىن،
شىعىستا +17…+25°س دەيىن،
وڭتۇستىكتە +22…+35°س دەيىن،
وڭتۇستىك- شىعىستا +20…+28°س دەيىن كوتەرىلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق قالاسىندا اۋا ساپاسى تالاپقا ساي.