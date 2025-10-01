الىپساتارلار مەن بيلەتسىزدەر: قايرات - رەال ماتچىنان سوڭ نارازىلىق كۇشەيدى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە الماتىداعى «قايرات» پەن مادريدتىك «رەال» اراسىنداعى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ەكىنشى تۋر ويىنىنا بايلانىستى نارازىلىق ءورشىدى. ماتچ اياقتالعانىمەن، وعان قاتىستى داۋ-داماي باسىلماي تۇر: ونداعان جانكۇيەر بيلەتى بولسا دا، ستاديونعا كىرە الماعانىن ايتتى.
كورەرمەن تاراپىنان تاريحي ماتچقا سۇرانىس جوعارى بولدى. بيلەتتەر بار بولعانى ءتورت ساعاتتىڭ ىشىندە ساتىلىپ كەتتى. جانكۇيەرلەردىڭ كوبى تاپسىرىستى راسىمدەيتىن كەزدە جۇيەنىڭ ىستەن شىققانىن ايتىپ شاعىمداندى.
الايدا ماسەلە مۇنىمەن شەكتەلمەدى. كەيىنىرەك جەلىدە بيلەتتەردى ساتۋ تۋرالى حابارلاندىرۋلار پايدا بولا باستادى. ۇيىمداستىرۋشىلار مەن پوليتسيانىڭ ەسكەرتۋىنە قاراماستان، ماتچ كۇنى الىپساتارلىق تىيىلمادى. الىپساتارلار بيلەتتەردى ءوز قۇنىنان بىرنەشە ەسە قىمباتقا ۇسىنعان.
تاعى ءبىر نارازىلىق تۋعىزعان جايت - تەگىن تاراتىلعان VIP- شاقىرۋ بيلەتتەرىنىڭ ساتىلىمعا شىعۋى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە بەلگىلى ارتىستەردىڭ بالالارى مۇنداي شاقىرتۋلاردى 500-600 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى باعاعا ساتقانى ايتىلدى.
سونىمەن قاتار جانكۇيەرلەر قولىندا بيلەتى بولا تۇرا، ستاديونعا كىرە الماعانىن جەتكىزدى.
كىرەبەرىستەردە ۇزىن-سونار كەزەك پەن جانجال مەن توبەلەس تە بولعان. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بيلەتى جوق ادامدار دا ستاديونعا كىرىپ كەتكەن.
Kazinform رەداكسياسى «قايرات» فۋتبول كلۋبى مەن Freedom Ticketon باسپا ءسوز قىزمەتتەرىنە رەسمي ساۋال جولدادى. ايتا كەتەيىك، ءبىر ج س ن- مەن ەكى بيلەتتەن ارتىق الۋعا بولمايتىنى ايتىلعان.
Freedom Ticketon وكىلدەرى ساتىلعان بيلەتتەر مەن شاقىرۋ قاعازدارىنىڭ ناقتى سانى كوممەرتسيالىق قۇپيا ەكەنىن ايتتى. ال جارامدى بيلەتى بولا تۇرا ستاديونعا كىرە الماعاندارعا قاتىستى كومپانيانىڭ كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى ديرەكتورى ازامات اتاگەلدى بىلاي جاۋاپ بەردى:
- ءار جاعداي جەكە قارالادى. جانكۇيەرلەردىڭ وتىنىشتەرىن مۇقيات زەرتتەپ جاتىرمىز جانە ءاربىر ناقتى جاعدايدىڭ ءمان-جايىن ەسكەرە وتىرىپ شەشىم قابىلداۋعا دايىنبىز. ولار ءبىزدىڭ قولداۋ قىزمەتىنە نەمەسە تىكەلەي ماعان حابارلاسا الادى. ءبىز اشىق ءارى كونسترۋكتيۆ ديالوگقا دايىنبىز. قولداۋ قىزمەتىنىڭ ءنومىرى: 87719365353 (قوڭىراۋلار مەن WhatsApp ءۇشىن).
Ticketon وكىلى بيلەتى جوق ادامداردىڭ ستاديونعا كىرۋى تۋرالى سۇراققا:
- ءبىزدىڭ جۇيە ارقىلى ساتىلعان بارلىق بيلەت تەگىس باقىلاۋدا بولدى. بيلەتتەردىڭ ءۇشىنشى تۇلعالارعا قالاي تۇسكەنى تۋرالى رەسمي دەرەك جوق. قايتا ساتۋ ماسەلەسىن مۇقيات قاراستىرۋعا جانە قاجەت بولعان جاعدايدا باقىلاۋ شارالارىن كۇشەيتۋگە دايىنبىز. قوعام سەنىمى - ءبىزدىڭ باستى قۇندىلىعىمىز. سوندىقتان بارلىق جاعداي انىقتالعاننان كەيىن تولىق اقپارات بەرىلەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى.
ازامات اتاگەلدى سونىمەن قاتار كومپانيا ماماندارى جۇيەنى جەتىلدىرۋ، اشىقتىقتى ارتتىرۋ جانە مۇنداي جاعدايلاردىڭ قايتا بولدىرماۋ شارالارىن ازىرلەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- كەشەگى ويىن الىپساتارلىق پەن جالعان بيلەتتەر ماسەلەسىنىڭ ءالى دە وزەكتى ەكەنىن كورسەتتى. شىن جانكۇيەرلەر ارسىز ادامداردىڭ قۇربانى بولماۋعا ءتيىس. بيلەتى جوق ادامداردىڭ ستاديونعا جاپپاي وتۋگە تىرىسقانى قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىردى. اۋقىمدى ءىس-شارالارعا قاتىسۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋىمىز كەرەك: بيلەتتىڭ جوقتىعى باسقا جانكۇيەرلەردىڭ ويىندى كورۋىنە جانە قاۋىپسىز ورتادا بولۋىنا كەدەرگى جاساماۋعا ءتيىس، - دەدى ول.
ال بۇگىن ءى ءى م ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار ءادىلوۆ بۇل جاعدايعا تۇسىنىك بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «قايرات» - «رەال» ماتچى بيلەتتەرىنىڭ زاڭسىز قايتا ساتىلۋىنا قاتىستى بارلىق شاعىم تەكسەرىلىپ، ءار دەرەك بويىنشا قاجەتتى شارا جۇرگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، چەمپيوندار ليگاسىندا «رەال مادريد» «قايراتتى» 5:0 ەسەبىمەن ويسىراتا جەڭدى.