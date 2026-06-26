دەمالىس كۇندەرى ەل اۋماعىندا جاڭبىر مەن نايزاعاي، قاتتى جەل بولجاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 27-29-ماۋسىمعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
- الداعى دەمالىس كۇندەرى بەلسەندى سيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى رەسپۋبليكانىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك- باتىسىندا +18…+26 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. وڭتۇستىك وڭىرلەردە اپتاپ ىستىقتىڭ ازداپ باسەڭدەۋى كۇتىلىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +28…+38 گرادۋس ارالىعىندا بولادى. سولتۇستىك وڭىرلەردە كۇندىز +22…+30 گرادۋس كۇتىلەدى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ شىعىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە ىستىق اۋا رايى ساقتالادى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +33…+38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، جەكەلەگەن اۋدانداردا وتە قاتتى ىستىق +40 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىر.