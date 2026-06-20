دەمالىس كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 20، 21، 22-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى دەمالىس كۇندەرى اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە از عانا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
جەل كۇشەيىپ، كەيبىر جەرلەردە بۇرشاق تا جاۋۋى مۇمكىن. 21-22-ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ باتىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر.
اۋا تەمپەراتۋراسى 30-38 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. 21-22-ماۋسىمدا رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، ورتالىعىندا اپتاپ ىستىق كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 40-41 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. تەك باتىستا ىستىقتىڭ بەتى قايتىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 22-33 گرادۋس شاماسىندا بولادى.