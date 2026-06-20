KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دەمالىس كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 20، 21، 22-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Қатты жаңбыр мен +40°С ыстық: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды
    Фото: ЖИ

    الداعى دەمالىس كۇندەرى اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە از عانا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.

    جەل كۇشەيىپ، كەيبىر جەرلەردە بۇرشاق تا جاۋۋى مۇمكىن. 21-22-ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ باتىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر.

    اۋا تەمپەراتۋراسى 30-38 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. 21-22-ماۋسىمدا رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، ورتالىعىندا اپتاپ ىستىق كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 40-41 گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. تەك باتىستا ىستىقتىڭ بەتى قايتىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 22-33 گرادۋس شاماسىندا بولادى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور