دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 4، 5، 6-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قاي وڭىرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋادى؟
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىندا تسيكلون مەن اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
بۇكىل كەزەڭ بويى رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، 4-شىلدەدە سولتۇستىك-باتىستا، 4-5-شىلدەدە وڭتۇستىك-شىعىس پەن ورتالىقتا، 5-6-شىلدەدە شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، بۇرشاق جاۋادى.
قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولجانىپ وتىر، ال رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە تۇنگى، تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
قاي وڭىرلەردە قاتتى ىستىق بولادى؟
رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى. 5-6-شىلدەدە كۇندىز باتىس، ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 35+39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قاتتى ىستىق بولادى. وڭتۇستىك-باتىستا اۋا تەمپەراتۋراسى 40+ گرادۋسقا دەيىن، ال سولتۇستىك-باتىستا 35+ گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. شىعىستا 35+37+ گرادۋسقا دەيىن قاتتى ىستىق ساقتالادى.