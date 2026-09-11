دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
الماتى. KAZINFORM - قازگيدرومەت 12، 13، 14-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى دەمالىس كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىنە تسيكلون جانە اتموسفەرالىق فرونتتار اسەر ەتەدى. ەل اۋماعىندا اۋا رايى تۇراقسىز بولادى: جاڭبىر جاۋىپ، كەيبىر جەرلەردە نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى.
قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە ازىرگە جىلى اۋا رايى ساقتالادى. ال سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي تومەندەپ، جاڭبىر جاۋادى، كەيبىر جەرلەردە قاتتى جاڭبىر بولجانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ەلىمىزدىڭ باتىسىندا اۋا رايى بىرتىندەپ تۇراقتالادى. جاڭبىر توقتاپ، اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارىلاي باستايدى.
سولتۇستىكتە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 13+20+ گرادۋسقا دەيىن، ورتالىق وڭىرلەردە 15+25+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
باتىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ 20+30+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.