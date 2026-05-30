KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 30، 31-مامىرعا جانە 1-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.

    30-31-مامىردا باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، اقتوبە جانە قوستاناي وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق بولجانىپ وتىر. سونىمەن قاتار، جەل سوعادى.

    رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى. ەل بويىنشا جەل كۇشەيەدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە شاڭدى داۋىل تۇرۋى مۇمكىن.

    قازاقستان بويىنشا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى باتىستا 20+25+گرادۋسقا دەيىن، سولتۇستىكتە، شىعىستا، ورتالىقتا 23+38+ گرادۋسقا دەيىن، ال وڭتۇستىكتە 30+40+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور