دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 30، 31-مامىرعا جانە 1-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە باتىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتار وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
30-31-مامىردا باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، اقتوبە جانە قوستاناي وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق بولجانىپ وتىر. سونىمەن قاتار، جەل سوعادى.
رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى. ەل بويىنشا جەل كۇشەيەدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە شاڭدى داۋىل تۇرۋى مۇمكىن.
قازاقستان بويىنشا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى باتىستا 20+25+گرادۋسقا دەيىن، سولتۇستىكتە، شىعىستا، ورتالىقتا 23+38+ گرادۋسقا دەيىن، ال وڭتۇستىكتە 30+40+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.