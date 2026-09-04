دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 5، 6، 7-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق قىسىم جوعارى بولادى. وسىعان بايلانىستى جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى.
باتىستا، وڭتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك-شىعىستا اتموسفەرالىق فرونتتار اسەرىنەن كەيبىر جەرلەردە نايزاعاي ويناپ، از ۋاقىت جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.
ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جازداعىداي جىلى كۇندەر بولجانىپ وتىر. الايدا شىعىستا، وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى جەرلەرىندە تۇندە سالقىن بولادى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:
باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىقتا 25+33+ گرادۋس؛
شىعىستا 20+25+ گرادۋس؛
وڭتۇستىكتە 28+37+ گرادۋس؛
وڭتۇستىك-شىعىستا 20+30+ گرادۋس، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا 10+20+ گرادۋس بولادى.