KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 5، 6، 7-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Қазақстан бойынша ауа райы күрт нашарлайды: бұршақ пен аптап ыстық қатар жүреді
    Коллаж: ЖИ

    الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق قىسىم جوعارى بولادى. وسىعان بايلانىستى جاۋىن-شاشىن جاۋمايدى.

    باتىستا، وڭتۇستىكتە جانە وڭتۇستىك-شىعىستا اتموسفەرالىق فرونتتار اسەرىنەن كەيبىر جەرلەردە نايزاعاي ويناپ، از ۋاقىت جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جازداعىداي جىلى كۇندەر بولجانىپ وتىر. الايدا شىعىستا، وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى جەرلەرىندە تۇندە سالقىن بولادى.

    كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:

    باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىقتا 25+33+ گرادۋس؛

    شىعىستا 20+25+ گرادۋس؛

    وڭتۇستىكتە 28+37+ گرادۋس؛

    وڭتۇستىك-شىعىستا 20+30+ گرادۋس، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا 10+20+ گرادۋس بولادى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور